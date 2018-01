Pide ayuda “Mariquita” tras incendio que la dejó sin nada

El Rosario, Sinaloa.-Mientras cientos de Rosarenses celebraban la llegada del 2018, una pareja Rosarense pasaba, quizá los momentos más amargos de su vida, pues su hogar se había incendiado y se perdieron todas sus pertenencias, incluso estuvo en riesgo de perder la vida uno de ellos.

Foto: EL DEBATE

María del Rosario Ramírez Cañedo, mejor conocida como “mariquita”, dueña de la vivienda, dice que es común que los días 31 de diciembre salga de su casa a juntar botes de aluminio para ayudarse económicamente, pero en esta ocasión se sentía muy cansada, así que se acostó a dormir temprano, junto a su esposo Salvador.

Señala que observó algo rojo arriba "como una bola", pero entre sueños, y no le tomó importancia, cuando despertó es porque el fuego se había propagado en toda su vivienda, construida de madera y lámina. Narra que salió corriendo en ropa interior solo alcanzo a tomar una falda y al salir vio que una llamada se elevaba y consumía rápidamente su vivienda, es por eso que ya no pudo entrar y su esposo estaba aún adentro.

Foto: EL DEBATE

“Yo le gritaba que saliera, pero la verdad, pensé que se había quemado ya estaba la lumbre por todos lados, pero gracias a dios brincó por atrás, por un hueco que hay donde está la barda, pero sí se alcanzó a quemar….pero yo no sabía que se había salido, es cuando me alteré, salí afuera y me desvanecí no supe de mi por un rato, me pusieron oxigeno en la ambulancia”, relató la afectada, quien realizaba unas pequeñas pausas para controlarse.

Pide ayuda

Con lágrimas en los ojos y voz entrecortada, pide ayuda pues se quedó sin nada, ya que se le quemaron sus dos camas, tres abanicos, utensilios de la cocina, dinero en efectivo y papeles de pago de un paquete funerario, entre otras cosas.

“No tenemos ni qué comer, nos quedamos `bichis´ sin que ponernos, nada tenemos” señala la afectada, quien pide al presidente municipal, Manuel Antonio Pineda Domínguez, acuda a ver los daños para revisar si la puede apoyar y recuperar algunas pertenencias, pues la falda y huaraches que traía puestos se los regaló una vecina.

Foto: EL DEBATE

Mientras Salvador busca entre los escombros algún plato o vaso que les pueda servir, “Mariquita” dice que no se ha podido atender su esposo, porque también se le quemaron los papeles del seguro popular, y él se queja de un oído, ya que le duele y le sale líquido.

Doña María del Rosario, dice que el apoyo que sea es bienvenido, pues ahorita carece de todo, desde platos, vasos, ropa y dinero, su domicilio se ubica en la Calle Enrique Pérez Arce, frente a una primaria, pero recalca que pregunten por Mariquita, ya que es así como todos la conocen y casi nadie sabe su nombre.