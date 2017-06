Piden a alumnos denunciar el bullying en las aulas

Mazatlán, Sinaloa.- Alumnos, maestros, padres de familia, directores y la autoridad de educación aceptan que el bullying persiste al interior de las escuelas, en casa y hoy día se utilizan hasta en las redes sociales para ofender.

El principal problema es que se denuncia poco, aseguró la sicóloga educativa Margarita Lizalde. Resaltó que lo grave es que los menores se acostumbran a acosar brevemente o agredir a sus compañeros.

No guarden silencio

La directora de la primaria Benito Juárez, Guadalupe Moraila, explicó que no pueden cerrar los ojos a la realidad ante el acoso, pero además se trabaja todos los días para frenar este problema.

No obstante, se requiere el total apoyo de los padres para reforzar los valores para que los hijos no agredan y que no guarden silencio si son víctimas.

Sin denuncias

La jefa de Servicios Regionales de la Sepyc, Carmen Manjarrez, resaltó que a su oficina no ha llegando ni una sola denuncia por acoso escolar. Esto no significa que no se den, por lo que exhortó a denunciar.

La jefa de Educación Preescolar, Guadalupe Ramírez Caro, dice que en este nivel se trabaja para reforzar los valores para que al llegar a primaria no agredan.