Piden a la población de Escuinapa que se quede en casa esta Semana Santa

Escuinapa, Sinaloa.- El periodo de Semana Santa ha llegado y con ello el riesgo de que los contagios de Covid-19 aumenten. Por este motivo, Emmett Soto Grave, presidente municipal de Escuinapa, hizo el llamado a la población a quedarse en casa y no acudir a playas y balnearios.

El alcalde informó que será el próximo lunes, que autoridades municipales de Escuinapa y en coordinación con las corporaciones federales y estatales se pondrá en marcha el operativo de Semana Santa.

Unión de autoridades

“El lunes arrancamos con el operativo de Semana Santa, al que estamos acostumbrados. Este año no será la excepción, vamos a a trabajar los tres niveles de gobierno para evitar accidentes, y al riesgo de que haya algún fallecido por inmersión al agua ahora se suman también los contagios del Covid-19”, expresó Soto Grave.

El mandatario municipal aprovechó el espacio para hacer el llamado a los escuinapenses a mantener las medidas preventivas para evitar contagios de Covid-19, y de ser posible, mantenerse en casa y no arriesgarse acudiendo a espacios de esparcimiento en este periodo vacacional.

“El año pasado lo dijimos y hoy volvemos a reiterar el mismo mensaje a la ciudadanía para invitarlos a que no vayan a la playa, que se mantengan en casa, porque aún no se normaliza la situación en el país con la emergencia sanitaria por Covid-19. En el municipio siguen registrándose contagios y fallecidos por esta enfermedad. La invitación es no acudir a los espacios de recreación, y de llegar hacerlo, deben tomar todas las medidas preventivas”, expresó.

Restricciones en playas

El presidente municipal dijo que dentro del operativo de Semana Santa se tendrá restricción en las playas del municipio, solo se permitirá el 50 por ciento del acceso a este espacio de recreación familiar y que son las áreas de esparcimiento que más visitadas son por los escuinapenses y visitantes de otros municipios o estados del país.

Dijo que a la zona hotelera solo se le permitirá trabajar en un 75 por ciento de su capacidad. De igual forma, cines y restaurantes deben respetar este requerimiento emitido por la Secretaría de Salud.

“Seguimos con las mismas medidas sanitarias, informarles que este año no se cerrarán las playas, y balnearios, pero sí estarán abiertos con restricciones y la supervisión de que en estas área de esparcimiento y negocios relacionados con el turismo se respeten las medidas de sanidad para evitar la propagación de mayores contagios”, mencionó.

Las recomendaciones que reiteró el mandatario municipal es que en caso de salir apliquen el uso de cubrebocas de manera obligatoria, el lavado frecuente de manos, adoptar una sana distancia y evitar conglomeraciones de personas.

Restricciones

Solo permitirán un 50 por ciento de presencia en las playas del municipio; los hoteles tienen de límite un 75 por ciento de ocupación de sus cuartos; cines y restaurantes deberán cumplir las medidas que indica la Secretaría de Salud.