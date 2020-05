Piden ayuda para menor con cáncer en la Sangre de la sierra de Rosario

El Rosario.- Con visible desesperación y lágrimas en los ojos familiares piden ayuda a la ciudadanía para apoyar al niño Ramiro Antonio Rosas Melgoza quién fue diagnosticado con Cáncer en la Sangre y ocupa urgentemente donadores de Sangre y dinero para comprar medicamentos.

Carolina Amaya Pérez abuela y Leticia Esparza tía del menor hablan lento y se ayudan para continuar el relato, pues se les hace un nudo en la garganta. Comentan que fue desde el lunes cuando la mamá del menor trajo a su hijo desde la comunidad serrana de Plomosas al hospital Integral del Rosario.

Una vez en Rosario de forma inmediata el personal médico ordenó su traslado al Hospital General de Mazatlán, y de ahí el día martes se llevó en una ambulancia al Hospital Pediátrico de la capital del Estado.

Leticia narra que ocupan urgentemente sangre de tipo universal, pues el niño está muy delicado, les explicaron que está en nivel 3, haciéndole ya dos transfuciones pero les piden estar recuperando la sangre.

Otro problema al que se están enfrentando es que al menor no le han podido suministrar médicamento por falta de dinero "le habían dicho que todo entraba al seguro, pero allá en Culiacán le dijeron que ya no existe el seguro popular que se llama ahora insabi y que no tienen nada de medicamentos" dijo Leticia.

Carolina abuela del menor señala que la mamá de Ramiro es persona de muy bajos recursos y solo se fue con la ropa que trae puesta y ningún peso en la bolsa "no trae celular en la sierra no los ocupan no hay señal y cuando nos quiere hablar pide uno a alguien prestado, ayer nos dijo que solo comió un taco que le dieron, estamos muy desesperados".

Quién desea apoyar como donador de sangre o económicamente, puede comunicarse al número del celular 6941166322.

Te puede interesar

Cuántos casos de coronavirus hay en Sinaloa

En Mazatlán se han recuperado ya 19 pacientes de Covid-19

Presionarán para recibir, al menos, despensas en Mazatlán