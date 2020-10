Piden destitución del encargado del museo de Las Labradas, San Ignacio

San Ignacio.- La mañana de hoy lunes pobladores de la comunidad costera de La Chicayota, se reunieron con el alcalde Iván Ernesto Báez Martínez, para exponer la problemática que existe por los malos malos manejos de quien administra el museo de la zona arqueológica de Las Labradas en San Ignacio, Sinaloa.

Reunidos en el comedor comunitario los afectados expusieron su inconformidad debido a que el INAH no permite que participen con la venta de comida ni artesanías en la zona de Las Labradas a dónde dijeron, ni siquiera dejen que se acerquen, y de esta manera evitan que lleven el sustento a sus hogares.

Señalaron que ellos como ejido le dieron el poder al INAH con 40 votos para manejar el museo, pero que nunca pensaron que terminarían adueñándose de el inmueble así como de la zona arqueológica.

En el uso de la voz el edil visiblemente molesto, señaló que la intención es llegar a un buen acuerdo, que el INAH tenga sus atribuciones pero que no se les quiten las facultades a los ejidatarios de trabajar para poder llevar el sustento a sus hogares.

"Acabo de recibir la invitación para la próxima reinauguración del museo de Las Labradas, yo les recuerdo que aquí el INAH no se manda solo, que hay un ayuntamiento y un gobierno estatal, y no pueden pasar sobre ellos, aquí para que puedan abrir tienen que tener el visto bueno de Protección Civil Municipal y Estatal, si no cumplen con los protocolos para poder dejar pasar a las personas y no lo dice Iván Báez, lo dice una ley municipal y estatal establecida para estos tiempos de pandemia" expreso el mandatario municipal.

Además señaló que se han recibido llamadas de inconformidad a Seguridad Pública, sobre el mal manejo en esta zona en donde aseguran que de jueves a sábado ingresan a la zona de playa vehículos y personas a ingerir bebidas embriagantes, incluso hasta con la banda, a escandalizar y hacer desmanes esto bajo el consentimiento del encargado Rodrigo Álvarez Cantoral, quien estuvo presente por un breve momento en el evento.

Uno a uno algunos de los presentes hicieron su intervención algunas mujeres entre llantos señalaban que en los eventos del equinoccio de primavera, se preparan con comida para venderle a los visitantes, pero que Álvarez Cantoral les ha prohibió la venta y han perdido el producto y la inversión, argumentando que un familiar del mismo tiene un restaurante a donde son llevados los turistas, dejando al resto sin ventas, por lo que hicieron un llamado a los operadores turísticos a realizar viajes a la zona y llevarlos a comer a sus puestos para generar ingresos "a manera de ayudarnos, Iván Báez, nos construyó una techumbre en el comedor comunitario, pero de qué sirve, si no nos dejan vender" expresó Nereida García.

Reyes Romero otro de los ejidatarios quien además fue capacitado por la Sectur como guía de turistas, dijo que todo fue en vano pues no los dejan trabajar "aquí estamos para exponer nuestros sentimientos, coraje e impotencia, las mujeres hacen unas servilletas y artesanías hermosas, pan y comida muy rica, pero a causa que no las dejan vender, tienen que irse a trabajar al campo dejando a sus hijos solos, pidiendo generar aquí mismo su ingreso, yo tengo mi restaurante pero de nada me sirve, el pasado 21 de marzo pedí prestado con intereses y la comida se me perdió, ellos si cobran y a nosotros nos dejan el puro polvo" expresó.

Externaron que en ocasiones llegan familias completas y se les niega el acceso a la zona de playa, quienes molestos se retiran expresando su inconformidad al acudir de lugares muy alejados.

Las 300 familias de esta importante localidad a dónde arriban turistas locales, nacionales y extranjeros, dijeron sentirse secuestrados por este Instituto quien vino a apropiarse de esta zona para su propio beneficio.

Báez Martínez, fue enfático en decir que no permitirá que se siga abusando de la gente de esta manera, pues el INAH no invierte en el pueblo ni siquiera en la rehabilitación del camino, y que en los equinoccios son los únicos que salen ganando al cobrar las entradas, pues es el ayuntamiento quien acondiciona la zona para que los visitantes se lleven una buena impresión, incluso se les abastece de agua cada semana por medio de una pipa.

Además con el consentimiento de los ejidatarios, se cortó el camino de acceso al museo, para presionar a las autoridades a acercarse a dialogar y que se les respeten por escrito las garantías a los pobladores "quiero decirles que mi gente no está sola, ya estuvo bueno que estén abusando de la confianza que se les brindó, solo ellos se benefician porque cobran la entrada, y no dejan al pueblo trabajar, y si no dan una solución positiva, yo mismo los encabecaré para que tomen la Maxipista, el respaldo del gobernador Quirino Ordaz Coppel lo tenemos, porque para él también esto es una injusticia" puntualizó el edil.

Los presentes respaldaron todo los dicho en esta reunión de dónde se retiraron con la esperanza de que está triste situación se arreglará, pues dijeron que no es justo que teniendo esta zona privilegiada, no se puedan beneficiar de ella.