Piden intervención de AMLO en Sinaloa por casos de Glorimar López y Luis Enrique Ramírez

Sonora. En la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en Cajeme, Sonora, una periodista de Sinaloa le preguntó a AMLO qué se puede hacer para esclarecer la desaparición de la enfermera Glorimar López, en Mazatlán, y para apoyar a sus hijas y padres, y para esclarecer el reciente asesinato de un periodista en Sinaloa (Luis Enrique Ramírez, columnista del El Debate).

Además, llamó al Presidente y al comandante de la Guardia Nacional, a que le den “un jalón de orejas” a los elementos de la Guardia Nacional que le quitan, les roban, su dinero, de manera abusiva, a viejecitos que viajan.

Quien hizo los cuestionamientos y peticiones en la conferencia fue Mirsa Delia López Rodríguez, también conocida como “Mirsa de Uribe”, directora de “Gaceta del Aire”.

CASO GLORIMAR

“Vengo de representante de tres personitas pequeñas, vengo con un tema que ha sentido mucho Sinaloa”, comenzó diciendo López Rodríguez, refiriéndose a las niñas pequeñas de la enfermera Glorimar López, quien fue “levantada” por hombres armados en el año 2020.

Glorimar López fue condecorada con la medalla “Miguel Hidalgo”, en grado de banda, por sus méritos en la atención de la emergencia sanitaria por el Covid-19, y la desaparecieron poco antes de la ceremonia.

En Sinaloa se ha hecho mucho llamado para que la regresen, mucho suplicar, por esta madre de familia, esta enfermera entregada, a la que le asignaron un premio en Mazatlán, recalcó López Rodríguez.

“¿Cómo se puede hacer para apoyar a esta familia?... la pregunta es ¿qué puede hacer usted Presidente, por estos papás (de Glorimar) que sufren muchísimo, y estas tres chiquititas?”, insistió.

CRIMEN DE PERIODISTA

Mirsa Delia López Rodríguez también le señaló al Presidente de México otro tema importante en Sinaloa, el reciente asesinado de un compañero periodista Luis Enrique Ramírez.

“Del cual no sabemos qué sucede, quién dice la verdad… ¿qué se puede hacer?..., los periodistas de Sinaloa estamos muy dolidos por esa situación”, recalcó.

La periodista recalcó que en todo el país, desgraciadamente, la desaparición y asesinato de periodistas “es un problema fuerte”.

“Es un problema que vivimos día con día, incluso yo, como persona, como periodista, desgraciadamente, desde hace 3 años, así estoy (con angustia), mi vida, mis dos hijas, que a veces, pues, desgraciadamente, no sé si, por ejemplo ahorita que estoy acá (en Sonora) acompañando gustosamente en esta gira, ¿cómo regresar?, ¿regresaré bien?, ¿estaré bien?, desgraciadamente así estoy viviendo este problema yo también, de amenaza, de inseguridad, de miedo, de pánico, es horrible, presidente, los periodistas sufrimos esto”, expresó López Rodríguez.

“Yo quisiera que usted le dijera en Sinaloa, también en todo el país, a los periodistas, yo una vez le pregunté hace 3 años a usted ‘¿qué va a hacer, cómo me va a cuidar, cómo nos cuida a los periodistas?’, usted me dijo que “abrazándonos”, yo lo recuerdo bien y usted también”, le dijo la periodista a AMLO.

“Pero hay una situación aquí, ¿cómo puede hacer que los mismos periodistas?, yo quisiera que (los colegas) ya no dijeran que no los cuidan, que ya no los puede proteger este gobierno, yo quisiera que usted le comentara a los periodistas del país, y en Sinaloa, de qué manera se les puede ayudar, porque ellos dicen que no existe la ayuda, que no existe el apoyo, y están dolidos”.

López Rodríguez amentó que en Sinaloa, mientras la Fiscalía federal dice que ya dieron con el móvil, del asesinato de Ramírez, la fiscal estatal, Sara Bruna, dice que no hay todavía resultados.

“No sabemos qué hacer, no sabemos qué pasa, qué sucede”.

López Rodríguez en cierto momento agradeció a AMLO y su gobierno porque se siente protegida (dijo estar bajo el mecanismo de protección), para luego expresar su temor.

“Y ahorita no sé qué sucede, yo paso, cruzo, después de la gira con usted, a Sinaloa, y ojalá que, pues, que Dios me cuide, porque esta difícil, ‘está dura la tacuachada’, como diría yo por allá en Sinaloa, ‘está el cascabel a todo lo que da’, y está difícil, muy difícil, allá en Sinaloa, la cuestión de la seguridad en los periodistas, (el Gobernador) Rubén Rocha, y también el secretario Inzunza, le echan muchas ganas, nos quieren apoyar, pero también le falta la voz de usted, que les diga cómo, a dónde se deben de acercar… deseo que usted les diga a ellos, están muy dolidos, y muy desesperados los periodistas de Sinaloa, es la verdad”.

CONTESTA AMLO

López Obrador le contestó a la periodista de Sinaloa, que su Gobierno está haciendo todo para garantizar la seguridad de los periodistas, que hay un mecanismo de protección a los periodistas, al que lo solicita, se le otorga, quien haya sido amenazado, quien siente que está en riesgo su vida.

Hay muchos periodistas que están en ese mecanismo de protección especial que otorga el Gobierno federal, dijo, el mecanismo está abierto, “y lo vamos a seguir mejorando, es una ayuda, una obligación que tenemos”.

Sobre el crimen del periodista Luis Enrique Ramírez, AMLO afirmó que “ya tenemos avanzada la investigación, hay un equipo especial trabajando”.

En eso, el Presidente invitó a hablar a Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

Rosa Icela Rodríguez dijo que (en el caso de Luis Enrique Ramírez), “ya hay un móvil, ya hay definidos quiénes son las personas (implicadas), ya hay órdenes de aprehensión, y se están siguiendo las investigaciones para dar con ellos”, pero por el cuidado del proceso, no se dan más detalles.

“No habrá impunidad en este caso”, recalcó.

AMLO exhortó a la periodista Mirsa Delia López Rodríguez y a Rosa Icela Rodríguez a dialogar sobre el tema de la enfermera Glorimar López, sobre su investigación y lo que se puede hacer por sus hijas y por sus padres, que ya son mayores, y pronto dar resultados para que no haya impunidad en este caso.