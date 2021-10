Piden por los enfermos, previo al Día de San Judas Tadeo en Mazatlán, Sinaloa

Mazatlán. Con una petición a Dios para que ayude a las personas enfermas, comenzaron las actividades para celebrar el día de San Judas Tadeo en Mazatlán, Sinaloa que estarán marcadas por los cuidados sanitarios para evitar más contagios de Covid-19.

Misa de los enfermos

La tarde de este miércoles, decenas de fieles acudieron a la misa presidida por Horacio Hernández de la Torres, rector de la Iglesia de San Judas Tadeo, en el fraccionamiento Sábalo Country.

Pudo verse a algunas familias que llevaban a personas aquejadas con alguna enfermedad, además de otros que llevaban a niños pequeños vestidos como San Judas Tadeo, de blanco y verde.

Afuera de la iglesia estaban pocos puestos de venta de alimentos y de artículos de fe.

Un dia antes de la fiesta de San Judas Tadeo, el 28 de octubre, se hace una misa de los enfermos, para pedirles a Dios y a San Judas Tadeo por todos los enfermos, destacó Hernández de la Torre.

“Aprovechamos para pedirles por todos los enfermos de Covid, por todos los que trabajan en el sector de la salud, que han sido valientes, que han sido héroes, han sido verdaremente personas audaces, a imitación de San Judas Tadeo”, resaltó.

Que por intercesión de San Judas Tadeo, Dios ponga sus manos divinas sobre los enfermos y les dé la salud, él sabe cuándo y cómo, y cuando la gente pide con fe y con confianza, el Señor es benigno, sigue haciendo milagros, destacó.

También hay para quienes la enfermedad es un momento especial, pues se acercan a Dios, apuntó.

Fiesta de San Judas Tadeo

Hernández de la Torre explicó que en los años 2020 y 2021 la fiesta de San Judas Tadeo tuvo que adaptarse a los tiempos de la pandemia de Covid-19, el año pasado fueron menos peregrinaciones y festejos de los que se hacen normalmente, y en este año será aún más restringida.

Este 28 de octubre la celebración será en la mañana, ya no en la noche con velada con música, en esta ocasión será el mero día con Las Mañanitas desde las 6:00 horas y con misas en toda la mañana, para que no se aglomere la gente, la misa del señor Obispo será al mediodía, detalló.

“Queremos ser un factor de ayuda para que no haya contagios”, recalcó Hernández de la Torre.

“La pandemia no ha terminado, no se ha acabado, el coronavirus anda, anda, anda, y tenemos que buscar cómo proteger (a las personas) y no ser un factor nosotros de contagio”.

Este día 28, las misas serán a las 6:00 horas (con mariachi), 7:00, 8:00, 10:00, 11:00, 12:30 (con el Obispo Mario Espinosa), 15:00 horas y 16:00 horas. A las 17:00 horas la iglesia será cerrada.

Los festejos se suprimen, pero no se prohibe a nadie manifestar su fe, sólo se les orienta, aclaró Hernández de la Torre.

La gente que tiene fe en San Judas y otros santos sigue igual, incluso se ve un mayor despertar ahora con la pandemia, manifestó.

La solución a los problemas y a la salud no la encuentran totalmente en los médicos, hospitales y medicinas, también buscan otro recurso, buscan a Dios, a San Judas Tadeo, destacó Hernández de la Torre.