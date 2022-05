Piden se cumpla la vigilancia al Árbol Santuario de Personas Desaparecidas en Mazatlán, Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa.- Mujeres pertenecientes al colectivo de búsqueda “Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos”, acudieron la mañana del sábado a donde hace algunos días se les donó un árbol para que funcionará como Santuario para las Personas que se encuentran desaparecidas y poder tener un lugar a donde acudir a llevarles flores y visitarlos en Mazatlán, Sinaloa.

El problema es que a estos pocos días han notado que han sido robadas las imágenes que han colocado de sus familiares, han observado que los dueños de mascotas les permiten ingresan en esa área exclusiva para que defequen sin levantar la suciedad.

Así mismo algunas imágenes religiosas que han colocado se las han robado.

La mañana del sábado plantaron al pie del árbol rosales y otro tipo de plantas para que el santuario luzca en las mejores condiciones.

De igual manera colocaron unos letreros donde piden a quienes acuden a dicha plazuela que respeten ese lugar para ellas muy significativo.

Entre las leyendas que dicen dicho letreros se puede apreciar uno que dice “Respeta mi espacio, ya que mi vida no la pudiste respetar. Recuerda que mañana puedes ser tú”, en el otro señalamiento o letrero dice lo siguiente: Árbol donado por el H. Ayuntamiento de Mazatlán, para Santuario de Personas Desaparecidas. Favor de “respetar” este espacio. No dañar, No hacer Deporte, No meter mascotas.

En su momento el secretario del ayuntamiento, Edgar Augusto González Zatarain, mencionó que se le brindaría vigilancia al lugar pero al parecer las órdenes del funcionario no se han llevado a cabo de la manera correcta ya que las madres, hermanas, hijas comentaron lo contrario.