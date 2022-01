Planean la construcción de 4 restaurantes en playa de Mazatlán

El denunciante aclaró que no busca “tener 5 minutos de fama”, sino que se respeten los espacios de la zona federal, donde no se puede construir.

No descartó que la negativa del documento pueda deberse a no querer realizar la consulta pública con especialistas en el tema de la construcción, quienes seguramente estarán en contra de los cuatro proyectos.

