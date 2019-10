Planean reasignación de 13 locales del merado de la Flores Magón

Mazatlán.- De un total de 130 locales en el mercado Ricardo Flores Magón, 51 abren de manera irregular, es decir, forman parte de un grupo de negocios que se encuentran cerrados o abren en ocasiones. Sin embargo, 13 ya están en proceso de investigación debido a que rompen con las reglas, para ver si son reasignados.

Debido al acaparamiento e irregularidades que se generan en el lugar, el director de Servicios Públicos, Luis Antonio González Olague, mencionó que el reglamento del mercado es claro tanto en espacio como en comportamiento que debe de haber en el lugar.

Por eso, dijo, las concesiones son asignadas a personas que lo solicitan con un interés familiar, sin embargo, menciona que hasta el momento no se han presentado interesados.

Foto: EL DEBATE

“Hay muchos locales cerrados, unos con adeudos y otros no, pero cerrados”, expresó el funcionario. Asimismo, dijo que algunos de los deudores se han acercado a pagar, sin embargo, esto no los libera de la sanción, debido a que no abren los negocios.

La apertura de los establecimientos está marcada en el reglamento como un punto clave.