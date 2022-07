Plasman rostros de familiares desaparecidos en mapa de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa.- La tarde del martes teniendo como escenario el mirador conocido como El Corazón en pleno Paseo del Centenario se realizó una reunión por parte del colectivo de rastreadoras Por las voces sin justicia quienes convocaron a familiares de personas desaparecidas para que acudieran con fotos e imágenes de quien fue víctima de desaparición forzada para que fuera plasmado su rostro en una manta.

Con un reducido grupo de personas se realizó el evento donde se colocaron lonas con los rostros de 21 personas víctimas de desaparición forzada de familiares de quienes integran dicho colectivo de búsqueda.

Alejandra Martínez Carrizales dio a conocer que se sienten abandonadas por las autoridades de la Fiscalía General del Estado sobre todo del personal de la Vicefiscalía de la zona sur, quien además mencionó que han tenido platicas con el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya y con el secretario de gobierno.

“De nada sirve que ellos la orden y los de abajo desde abajo están mal, sí la policía está mal, si el presidente está mal, pues de nada sirve que ellos den orden de los que apoyos que se piden”, comentó Martínez Carrizales.

A pesar de esta situación dio a conocer que nunca han tenido acercamiento con el presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres, porque no les interesa como tal al ver que él, a él no le interesa el tema de los desaparecidos.

“Lo vemos como una persona indolente porque no nos hace caso. Esto ya ocurrió la desaparición de Suge, no quiso atender a su mamá, familiares de las personas de Monterrey tampoco las atendió. Entonces ya van varias cosas en las que él no presta atención”, comentó Alejandra Martínez Carrizales.

Los dibujos de las personas desaparecidas estarían a cargo de un colectivo de nombre Círculo de Dibujo.