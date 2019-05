Pobladores de Teacapán exigen mejor atención médica

Escuinapa.- “Para los que vivimos en Teacapán, está prohibido enfermarse por las tardes o los fines de semana”, fue la expresión con la que un habitante de Teacapán sobre el tipo de servicios de salud que se brindan en la unidad médica de esta sindicatura.

Esta comunidad de pescadores, conocida como la joya costera del sur de Sinaloa, donde se puede disfrutar un bello atardecer a la orilla del mar y disfrutar su gastronomía, carece de un espacio de salud donde se les atienda las 24 horas, ya que no hay médico por las tardes y los fines de semana esta unidad permanece cerrada.

“Teacapán carece de una unidad médica en la que atienda urgencias. Solo se nos brinda atención para enfermedades de control básico o crónicas por las mañanas, pero si se registra alguna urgencia, se tienen que trasladar hasta la cabecera municipal o buscar al doctor que tiene su consultorio aquí, pero es carísimo, hasta mil pesos nos ha llegado a cobrar las consultas”, expresó María Ríos.

Un suplicio

Rosina Hernández comentó que otro de los problemas fuertes a los que se enfrentan los habitantes de esta sindicatura es al desabasto de medicamentos, que las personas que padecen enfermedades crónico-degenerativas son las que más han padecido la falta de medicamentos.

“Estoy enferma de diabetes y llevo el control de mi padecimiento en el Centro de Salud, pero desde hace varios meses que me las he visto bien difícil por la falta de medicamentos, no me han surtido la insulina.

Cuando consigo, la compro, pero ya tengo días que no me he aplicado la dosis que necesito porque no tengo para comprarla, y la verdad tengo temor a que se me vaya a complicar y vaya a dar al hospital hasta Escuinapa”, dijo Hernández.