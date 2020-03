Pobladores de Tenchoquelite, solicitan un maestro para sus hijos

San Ignacio.- Tenchoquelite es una comunidad serrana ubicada a cerca de cinco horas de la cabecera municipal, ahí habitan siete famillas, quienes siempre han sobrevivido de la agricultura y ganadería, actividades que se vieron afectadas por la ola de violencia que se vivió hace algunos años en toda esa zona.

Ahora el panorama ha cambiado para todos ellos, pues aunado la tranquilidad que se vive aunado a la construcción de la carretera que conectará a San Ignacio con Tayoltita Durango, ha venido a cambiar la vida de los pobladores, quienes cifran sus esperanzas de continuar en su poblado en el beneficio que tendrán al concluirse este proyecto carretero.

La señora Oralia, quien tiene un pequeño restaurante a orillas de la rúa muy cerca de donde se lleva el avance de dicha vía, dijo que afortunadamente, su negocio le da para vivir, pues ahí asiste a por lo menos veinte trabajadores de la empresa constructora, y mencionó que cuando está concluya el flujo de personas aumentará y podrá seguir con su negocio.

En este lugar hay más personas dedicadas a la venta de comida, así como de abarrotes en donde se abastecen los obreros.

Y aunque por ese lado dijeron estar contentos porque tienen un ingreso seguro, mencionaron que cuando alguien enferma tienen que acudir a la cabecera municipal a atenderse o en su defecto, acuden hacía Tayoltita, ya que el recorrido es menor.

En esta localidad hay cinco menores de edad, dos de ellos de 11 y 4 años de edad, nunca han ido a la escuela, por lo que no saben leer ni escribir, uno más solo terminó la primaria y estaría por concluir la secundaria, y dos más acuden a la localidad de La Caña a estudiar la primaria, uno cursa segundo grado y el quinto.

La madre de estos pequeños, mencionó que es muy desgastante tener que recorrer más de dos horas para llevar a sus hijos a la escuela, aunque lo hacen cada fin de semana, pues toda la semana se quedan con su abuela en esa localidad, pero hay ocasiones que no tienen gasolina para ir por ellos.

Mientras tanto, la madre de los otros dos pequeños que no acuden a la escuela, dijo que lo que más le gustaría es que sus hijos aprendieran a leer y a escribir, pero que no cuentan con familiares en otra localidad donde si hay escuela, y no cuentan con los recursos suficientes para trasladarlos.

La señora Lucila Mariscal, mencionó que otra de las habitantes ha mencionado que si les enviaran un maestro de Conafe, estaría dispuesta a llevarse a sus hijos que son dos, por lo que ya serían siete.

La lejanía de esta localidad, es tanta que a ese lugar las autoridades nunca habían acudido a llevarles apoyos, sino hasta la presente administración, algo que dijeron agradecer.

"El presidente ha venido algunas veces a traernos despensas, cobijas y colchonetas, nadie había hecho eso en más 40 años que tenemos viviendo aquí, yo creo por la distancia, queremos pedirle al señor Iván Báez, que cuando tenga oportunidad nos pueda ayudar con láminas galvanizadas porque esas duran más, ya que las que tenemos en su mayoría son de cartón y ya están agujereadas, cuando llueve nos gotea el agua, confiamos es que si está dentro de sus posibilidades lo hará" expresaron.

Y aunque la mayoría de los hombres de la localidad se encuentran empleados en la construcción de la rúa, el dinero que ganan no es suficiente para comprar las láminas, señalaron.

Por último dijeron esperar que les puedan ayudar con un maestro que aunque sea enseñe a sus hijos lo indispensable, para que se mantengan entretenidos en aprender pues no cuentan con ninguna distracción, ya que al no contar con energía eléctrica y en algunos casos con plantas solares, se tienen que dormir temprano y no pueden tener ni siquiera una televisión para entretenerse.