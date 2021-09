¡Poca afluencia! Arranca vacunación de segunda dosis contra Covid-19 de personas de 30 años en Mazatlán

Sinaloa.- Con poca afluencia de personas arrancó la segunda dosis de la jornada de vacunación contra Covid-19 para los adultos de 30 a 39 años en el puerto de Mazatlán, Sinaloa.

Los mismos ciudadanos que acudieron a los macrocentros de vacunación en Mazatlán como el Polideportivo, Centro de convenciones, la Cancha German Evers y el hospital militar, comentaron que esperaban hacer largas filas, sin embargo, no tardaban ni media hora en esperar su turno.

En algunas situaciones ni hacían fila, todos pasaban de manera directa. Marielisa González, comentó que ella llegó tarde y pensaba que tardaría todo el día haciendo fila, pero no fué así.

"No puedo creer que esté solo, pensé que me tardaría una eternidad en vacunarme y no, ya me vacuné, yo creo que es porque muchos no saben que ya empezó hoy", expresó Marielisa González.

Las personas de 30 a 39 años acuden a vacunarse contra el Covid-19, esta es la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca.