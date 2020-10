Podrían ser sancionados constructores de apoyos por obras de mala calidad en Escuinapa

Escuinapa.- Durante su pasada visita al municipio, Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa se comprometió a atender las irregularidades que han sido denunciadas por beneficiados de apoyos de vivienda, a quienes se les efectuaron obras de mala calidad y no garantizan la seguridad de las familias beneficiadas.

Ignacio Coronado, de 50 años de edad, con discapacidad visual originario de Isla del Bosque fue afectado con el paso del huracán Willa, el 23 de octubre de 2018. Por lo que ingresó al padrón de beneficiados para la construcción de un cuarto.

Dicho apoyo fue una mezcla de recurso entre el Gobierno del Estado y El Congreso, la instancia encargada de ejercer este recurso fue Invies, que es dirigido por el delegado Salvador Reynoza.

Vecinos de Ignacio hicieron la denuncia a Debate sobre las irregularidades registradas en dicha vivienda.

“Don Ignacio es una persona discapacitada que verdaderamente ocupa de este apoyo que el gobierno le está dando y la verdad se nos hace injusto que le hayan hecho un cuarto que presenta tanto desperfectos, el techo está colgado porque no le dieron el reposo que debería al quitarle las maderas antes de tiempo, el enjarre se está cayendo, con las lluvias había más agua adentro que afuera, no le pusieron ventana ni puerta, por eso hacemos el llamado al gobernador, Quirino Ordaz para que no permita que sucedan estas cosas y el daño se le repare”, expresó una vecina de Ignacio.

El gobernador en su pasada visita a Escuinapa, dijo desconocer este problema, pero se comprometió a investigar y dar solución.

Voy a checar con el delegado de Invies, Salvador Reynosa, no conozco el tema, vamos investigar y de estar mal hechas este apoyo, vamos a sancionar al constructor”, expresó desconcertado Ordaz Coppel.

Durante la entrevista, el mandatario estatal, hizo contacto vía telefónica con el delegado de Invies, Salvador Reynosa, para pedirle un informe sobre este problema.

“Ya estamos enterados de este caso en Isla del Bosque en Escuinapa, estamos revisando antes de que cierre el programa y si encontramos cualquier deficiencia tenga la seguridad que se va a corregir o se volverá hacer”, expresó Reynosa.

El gobernador le encomendó lo siguiente; “Que se corrija o en su caso se sancione, se exhiba y se denuncie ante la Secretaría de Transparencia y la Auditoría, para que realmente no se le vuelva a dar otro tipo de obra a esta empresa constructora.”

El delegado aseguró que ya se le hizo el reclamo correspondiente a la empresa constructora, y se le ha encargado al propietario que no firme ninguna carta de recepción, hasta no validar la debida corrección a este desperfecto registrado en la vivienda de Isla del Bosque.