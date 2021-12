Policías de Escuinapa se quedarían sin el pago de última quincena

Sinaloa.- Blanca Estela García Sánchez, presidenta municipal de Escuinapa, se reunió con elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para informarles que los recursos del Fortamun se han terminado, por lo que el pago de la última quincena de 2021 no podrá pagarse.

En entrevista, la alcaldesa dijo: “Fui a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para tener una plática con ellos para no caer en especulaciones, ni en malas interpretaciones, a decirles que ya se les depósito el aguinaldo y su quincena.

Pero lo que sí es preocupante que dinero del Fortamun ya no hay. Les dije que me tuvieran paciencia porque tal vez llegue el recurso después del día 26 de diciembre, entonces no van a tener semana, no van a tener quincena hasta el día 30”.

Explicó que todo el dinero que llega de Fortamun es destinado al pago de salarios, gastos médicos y refacciones.

Con calma

“No están molestos, están conscientes de lo que estamos viviendo y me agradecieron que haya ido a platicar con ellos, a darles la cara para aclarar lo que está sucediendo. Aclarar que ahorita todo está pagado y el aguinaldo se les depósito ayer (martes), solo se les deberá lo que se acumule de las semanas que restan del año”, señaló.

Explicó que la nómina de Fortamun no alcanza para cubrir al 100 por ciento las nóminas, a Protección Civil algunos se les paga de este recurso y a otros del gasto corriente.

Mencionó que como Municipio han garantizado el recurso que permita la operatividad al 100 por ciento para garantizar el tema de seguridad.

Jumapae, por las mismas

No se han pagado quincenas y aguinaldos a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa (Jumapae), que prevalece en crisis y sus trabajadores continúan padeciendo la falta de liquidación de sus quincenas, informó la presidenta municipal.

“Tengo una reunión con el sindicato de Jumapae me acompañará el secretario del Ayuntamiento para ver ese tema porque ahí sí es un tema más delicado porque no se les ha pagado ninguna quincena y yo sé que sus familias ocupan en estos tiempos su salario, pero también es cierto que tenemos un compromiso que tenemos que pagar el suministro de agua potable. No nos han suspendido el servicio porque nuestro gobernador, Rubén Rocha, nos ha apoyado con CFE para que no nos corten el servicio por el adeudo que se tiene de más de 13 millones de pesos. Mi compromiso que hice como presidenta fue el pagar lo que por mes nos corresponde y eso nos hemos enfocado”, explicó la alcaldesa.

Dijo que sabe que los salarios de los trabajadores son importantes, pero han dado prioridad a resolver la falta de agua en el valle de Escuinapa, que se mantiene sin el servicio desde hace más de dos meses y hay familias que ya presentan problemas de salud y de la piel.

