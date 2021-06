Policías de Mazatlán temen contagiarse de Covid-19 ante brote entre cadetes

Mazatlán, Sinaloa.- Elementos de la Policía Municipal de Mazatlán temen sufrir contagios de Covid-19 ante un brote existente entre los cadetes de dicha institución.

De manera anónima comentan que hay al menos 20 casos entre los aspirantes a ingresar a la corporación y los mandos no hacen nada para evitar que se propague dicho virus.

“Nombre oiga tenemos miedo de contagiarnos, ya que pues muchos de nosotros si no es la mayoría aún no nos hemos vacunado, los que están vacunados es porque ya les tocó, se había dicho que se estaba gestionando que por medio del presidente y del gobierno nos vacunaran ya que pues nosotros todos los días salimos a brindar la protección y seguridad a la ciudadanía y pues ya vacunaron a los Bomberos, a los de Protección Civil y a nosotros como polis nada, y luego con este brote que hay de varios cadetes contagiados imagínese aquí mismo agarrar el virus pues esta canijo”, comentó un elemento en activo que teme contagiarse de Covid-19.

También comentan los preventivos municipales que les ha tocado andar en las calles y ver que mucha gente anda como si nada pasara, sobre todo en eventos masivos que ha realizado el presidente municipal y hacen referencia al baile que se llevará a cabo en el estacionamiento del estadio de Fútbol “El Kraken” el día 25 de junio, y pues que a ellos los mandan a brindar la protección en el lugar, y que a pesar de estar en semáforo de color rojo el municipio decidió que no se cancelaría.

“Estamos esperando a que nos manden al baile del viernes ahí a un lado del estadio de fútbol, según dicen que se realizará con todas las medidas de seguridad y no es cierto, mire la gente ya estado ahí en el baile le vale, empiezan a tomar y no hay quien los pare, y pues no se les exige el uso del cubre bocas ya que están ahí adentro, y pues con esto de que estamos en semáforo de color rojo se supone que estos eventos se deben de cancelar, y pues nosotros tenemos miedo de contagiarnos, sabemos que esto va para arriba otra vez pero al gobierno no le importa ellos lo que quieren es que venga turismo y por eso no dicen que vamos en aumento, ojalá y nos tocará que nos vacunen también a nosotros, no nos toman en cuenta, también andamos en la calle y corremos el riesgo de contagiarnos”, mencionó un elemento de manera anónima.

Son varios los elementos que temen sufrir el contagio por Covid-19 pero se mantienen en silencio ante un posible correctivo o mandarlos a algún punto en forma de castigo, es por eso que de manera anónima dan su opinión y piden a las autoridades en materia de salud pública que los tomen en cuenta para ser vacunados, ya que ante este brote en el interior de la misma institución de Seguridad Pública y los eventos masivos a los que serán asignados en cualquier momento pudieran adquirir este virus que ya ha cobrado algunas vidas dentro de la corporación.

