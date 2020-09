Policías municipales de Mazatlán piden pago del bono para útiles escolares

Mazatlán. Elementos de la Policía Municipal de Mazatlán denuncian que hasta la fecha no se les ha pagado el bono para útiles escolares, beneficio que fue adquirido desde administraciones anteriores.

Son alrededor de tres mil quinientos pesos que les son otorgados como apoyo, al igual que a los trabajadores sindicalizados. Según dicen, estos últimos ya recibieron este beneficio.

“Nombre oiga, este Gobierno en lugar de apoyar al policía nos ha quitado algunos beneficios que ya teníamos al igual que los sindicalizados. El año pasado sí nos dieron, pero hasta la fecha no nos han dado nada, es un apoyo que ya tenemos ganado y que ya está etiquetado año con año, desde administraciones anteriores, no sé por qué este señor presidente no paga ese apoyo”, mencionó un elemento que por razones obvias prefirió el anonimato.

Apoyo necesario

Actualmente, más de 700 elementos se encuentran activos en la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, quienes no se han visto beneficiados con este apoyo para los útiles escolares de sus hijos.

“Mire, yo tengo cuatro hijos, dos van a la primaria, uno a la secundaria y otro a la prepa. Sabemos que ahorita no van a la escuela por lo del COVID-19, pero les dejan tareas, hay que comprar material. Sí nos llegan por parte del Gobierno del Estado algunas cosas, pero no son suficientes, además hay que pagar las cuotas y las inscripciones en las escuelas, y pues con ese apoyo que recibíamos podemos completar para los gastos. Ahorita nadie nos ha dicho si lo van a dar o no, pero ya a los del sindicato del Ayuntamiento se los pagaron y se supone que a nosotros también ya deberían de haberlo dado porque ya empezaron las clases desde hace dos semanas”, comentó otro elemento inconforme.

Se tiene el antecedente que desde el año 2015 iniciaron con la entrega de los apoyos económicos para policías con hijos en las escuelas, lo cual resultó de gran ayuda para los elementos que día a día trabajan para salvaguardar la integridad de las personas y evitar los robos a las casas habitación y a comercios de la ciudad.