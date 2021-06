Por actos vandálicos, primaria Antonio Rosales no abre Centro Comunitario de Aprendizaje en Escuinapa

Sinaloa.- La primaria Antonio Rosales en repetidas ocasiones ha sido víctima de la delincuencia, lo que ha generado que esta institución educativa carezca de los servicios elementales para iniciar con la apertura y operatividad de los Centros Comunitarios de Aprendizaje en Escuinapa, Sinaloa.

Brenda Alicia Aguilera Rodríguez, directora de la primaria Antonio Rosales explicó que hace más de un mes en la séptima sesión les informaron sobre los Centros Comunitarios de Aprendizaje, pero en el lugar y el contexto en el que se encuentra la primaria es necesario y urgente poderlos aperturar estos espacios para dar atención a los niños con mayor vulnerabilidad y a los que no se les ha podido localizar durante esta pandemia a quien se busca incorporarlos poco a poco.

“Definitivamente en la primaria Antonio Rosales no hemos podido abrir los Centros Comunitarios debido a que nuestra institución en varias ocasiones fue vandalizada, nos robaron un aire acondicionado, la bomba que suministra el agua de los tinacos de los baños y sobre todo no sabemos si nos robaron también el cableado eléctrico, porque no tenemos energía eléctrica”, señaló.

Mencionó que ante esta problemática se han dado a la tarea de hacer gestiones, acudieron ante la autoridad municipal a quien informaron y solicitaron el apoyo para que revisaran la energía eléctrica, pero no han tenido respuesta.

“Este problema ya lo hemos notificado a nuestro supervisor, se van a enviar los correos, desde el día de ayer he intentado comunicarme a las Secretaría de Educación Pública pero ninguna de sus extensiones contesta, también al departamento de ISIFE pero la verdad no he podido hacer contacto, pero definitivamente no hemos tenido respuesta”, expresó Aguilera Rodríguez.

Continuó “Decirles a las autoridades que por lo menos estuvieran atentos a nuestra escuela y vieran las necesidades que estamos pasando, porque son primordiales, porque con este calor que estamos viviendo no se pueden aperturar los Centros Comunitarios de Aprendizaje porque tener luz y un buen clima no es un lujo es una necesidad”.

Hizo hincapié que la primaria Antonio Rosales cuenta con un padrón de 358 alumnos de los cuales un porcentaje del 35 por ciento se mantienen en rezago educativo, debido sus circunstancias, algunos de sus alumnos viven una pobreza extrema, que no tienen acceso a internet, a teléfonos inteligentes, inclusive que carecen de un televisor, por lo que los maestros se han dado a la tarea de ir a buscarlos casa por casa.

“Nos hemos dado a la tarea de brindar material impreso, pero a nuestra escuela le ha sido imposible continuar con esta acción, ya que carecemos de recursos al no generar ingresos para poder cubrir esta necesidad”, indicó.

Explicó que de acuerdo a los criterios de evaluación que les han hecho llegar están evaluando con comunicación sostenida, comunicación intermitente que hay veces que sí cumplen y en otras ocasiones no y hay alumnos que definitivamente tienen una comunicación inexistente.

“Definitivamente hay niños que no hemos podido contactar, en base a esa evaluación nosotros hemos evaluado a los niños, el primero y el segundo trimestre. Estamos esperando las indicaciones para evaluar el tercer trimestre y saber qué va a pasar con esos niños”, explicó al cuestionarle si habrá niños que serán reprobados en este ciclo escolar.

La primaria Antonio Rosales fue una de las escuelas focalizadas para darle seguimiento a un programa que la Secretaría de Educación Pública, precisamente para los niños de sexto grado, que es el último año que estarán en esta institución educativa y hay alumnos a los que no se ha podido contactar, por eso es importante que fuera una de las sedes de los Centros Comunitarios de Aprendizaje.