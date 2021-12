Por desconfianza, compran agua hasta para bañarse en colonias de Mazatlán

Sinaloa.- Habitantes de la colonia Juárez, Villa Galaxia, Pueblo Nuevo, entre otras en Mazatlán, tienen que comprar garrafones de agua purificada hasta para bañarse, debido a la desconfianza por la turbidez con la que sale el agua potable.

Las quejas

Los vecinos de diferentes colonias comentaron que ahora tienen más gastos, pues no solo tienen que comprar el agua para tomar, ahora también para bañarse.

Luis Hernández, vecino de la colonia Juárez, comento que gasta alrededor de 30 pesos diarios para bañarse. Dijo que prefiere gastar más dinero a sufrir infecciones en la piel, pues al principio se bañaba con esta agua directamente y le comenzaron a salir ronchas.

“Son tan drásticos, que nada más nos retrasamos uno días y vienen y la cortan. Me quebraron el tubo, fui y aboné, pero no me arreglaron nada, lo tuve que hacer yo. El agua está supersucia, a mí me daban comezones”, expresó Luis Hernández.

El colono comentó que le parece injusto tener que pagar el servicio del agua potable si no sale en buenas condiciones.

Hay más gastos

Karina Hernández, trabajadora de una purificadora ubicada en la calle Agustín Melgar, en la colonia Juárez, mencionó que las ventas han aumentado desde que se ocasionó el problema de turbidez de agua en Mazatlán.

Indicó que han tenido que gastar más en su negocio pues ocupan más filtros para el agua. Explicó que sí antes se gastaban 2 pesos para purificar el agua, ahora son 4. “Hay gente que compra agua hasta para lavar la ropa blanca”, expresó Hernández.

Los Datos

Demanda

Los vecinos exigen a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y se realicen acciones para aclarar el agua.

Compromiso

A partir de este fin de semana, Jumapam empezó a aplicar un método de pretratamiento al agua.