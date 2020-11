Por falta de pruebas no procede demanda de acoso hecha por mujer policía: OIC Escuinapa

Escuinapa.- La demanda interpuesta hace cuatro meses por la agente de policía en Escuinapa, Sinaloa, Hortensia Josefina Quevedo Barrón, quien señaló a un comandante operativo de ejercer hostigamiento sexual y laboral en su contra, fue desechada por el Órgano Interno de Control (OIC) ante la falta de pruebas que comprueben los señalamientos en contra del mando superior.

La oficial de policía informó ante medios de comunicación tener temor por su seguridad, al vivir un constante acosamiento de parte de un mando superior, quien primero ejerció el acoso sexual y al ver su negativa inició la intimidación en el área laboral.

Marco Antonio Casares Acosta, encargado del Órgano Interno de Control confirmó el haber recibido la denuncia de parte de Quevedo Barrón, a quien se le brindó la atención y los procedimientos de investigación correspondiente, pero el caso se truncó al momento de presentar las pruebas que ratificarán las acusaciones de la agente de policía.

“Efectivamente aquí en el Órgano Interno de Control recibimos una denuncia de acoso sexual y laboral de parte de una agente de policías, se le atendió y se hizo lo que procedía, que fue el citar testigos, los presentó, pero al final las personas que testificarían sobre lo sucedido se negaron hacerlo, así que ese es el problema, que no tenemos evidencia para dar continuidad a este caso”, mencionó el encargado del OIC.

Dijo que las personas que se presentaron como testigos, eran dos, pero cuando llegó el momento de atestiguar el señalamiento hecho por la agente de policías, se negaron a proporcionar la información.

“Tras no poder comprobar los señalamientos hechos por la agente de policía sobre el acoso laboral y sexual no procedió, porque no hay argumentos que comprueben los señalado”, ratificó

Al cuestionarlo sobre la seguridad de la mujer policía indicó; “Si de nueva cuenta este caso vuelve a surgir, se retomaría, ya que hay un antecedente y no se descarta que este tema lo retome la Comisión de Honor y Justicia del municipio”.