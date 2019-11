Por mortandad de peces cerco sanitario se extiende una semana

Escuinapa.- Se extiende una semana más el cerco sanitario y la recomendación de no pescar, no comercializar y no consumir especies de los sistemas lagunares de este municipio, ya que aún no se ha proporcionado los resultados de los análisis que emitirán los dictámenes que permitan definir la causa de la mortandad masiva de peces que se ha registrado desde el pasado 27 de octubre en los esteros de La Brecha, en Teacapán.

Representantes de Isapesca, Conapesca, Coepriss, Profepa y Conagua arribaron de nueva cuenta a La Brecha para informar al sector pesquero el estatus que permanece con los resultados que serán el parteaguas para definir si se extiende o se levanta el cerco sanitario que se emitió el pasado 30 de octubre.

Esperan resultados

Jorge Alan Urbina Vidales, comisionado de Coepriss, informó que las muestras de agua y especies, aún permanecen en análisis, que contemplan un lapso de 15 días para emitir los resultados, por lo que la recomendación sanitaria que se ha implementado en los esteros de Escuinapa continuará una semana más.

Explicó que se han realizado análisis preliminares, microbiológico, fisicoquímico, plaguicidas, metales pesados y son los resultados que se están esperando, ya se tienen algunos avances y hay buenas noticias, no se ha encontrado ningún problema, ni en agua y producto. Solo han arrojado la alta concentración de algas.

Foto. EL DEBATE

Dijo que en El Huizache-Caimanero sí se registró presencia de algas con toxinas paralizantes, por lo que hace algunos días se emitió un cierre precautorio para moluscos.

“Por parte de Coepriss, las muestras que fueron tomadas han sido enviadas al laboratorio de la UNAM que se encuentra en Mazatlán, así como al laboratorio estatal de Salud Pública. Se hizo una determinación de fitoplancton, encontramos una concentración muy alta de algas de senobacterias, 20 células por litro en el caso de Teacapán, y en Huizache-Caimanero encontramos una concentración de 10 mil algas por litro, por lo que nos señala una situación irregular que es lo que ocasiona el color verdoso y la disminución de oxígeno”, explicó Urbina Vidales.

Maribel Chollet Morán, directora de Isapesca, informó que el estero se está recuperando. Ayer registró una oxigenación de 1.7, cuando se estaba en cero. Se habla de una reestructuración natural del sistema lagunar, dijo, pero por condiciones propias de la naturaleza. Los resultados de los análisis específicos que la Conagua está realizando se conocerán el 15 de noviembre.

Anuncian apoyos

Chollet Morán dijo que el pasado jueves entregaron a Conapesca y a la Secretaría de Pesca los padrones de las cooperativas y los socios que participaron en las extensas jornadas de trabajo para limpiar y recolectar las especies muertas en los esteros afectados, que sumaron alrededor de 18 toneladas.

“Conapesca ya ha instrumentado acciones para canalizar un recurso que se va a destinar específicamente a los pescadores, sin intermediarios, en ese padrón que se ha realizado. Será apoyo económico directo”, explicó.

Serán 290 pescadores de seis cooperativas, cuatro de Teacapán y dos de El Palmito del Verde los que se verán beneficiados con este apoyo económico.

Jorge García Santos, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Sur de Sinaloa, alzó la voz para decir que son más de mil 400 pescadores que se han visto afectados en todo el municipio, por lo que es necesario que también se canalicen apoyos para ellos y sus familias.