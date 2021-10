Por no reconocer concesión del basurón es demandado el Municipio de Escuinapa por 140 millones de pesos

Sinaloa.- La Sociedad de Producción Rural Acomaresin Acopiadora de Materiales Reciclables de Escuinapa Sinaloa de Responsabilidad Limitada ha demandado al municipio de Escuinapa por 140 millones de pesos, por no respetar la concesión para el manejo de residuos plásticos y metales que les fue otorgada en 2018.

Jesús Arturo Parra Partida, representante legal informó que esta concesión fue avalada por cabildo en una sesión ordinaria el año 2018; de 15 votos se tuvieron 11 votos a favor y 2 abstenciones. Se presentaron mesas de trabajo en 2018 para plantear este proyecto en el que ha trabajado por más de 10 años.

Explicó que la concesión consiste en un 34 por ciento de los residuos sólidos urbanos, específicamente 18 mil kilos diarios de plásticos y metales que son fierro, aluminio y cobre. De las utilidades pagará una contraprestación que va etiquetado el 8 por ciento a educación pública, el otro 8 por ciento para apoyar el deporte y el otro 8 por ciento para actividades culturales, el 5 por ciento para la rehabilitación del camino al basurón y el otro 5 por ciento para dar mantenimiento al basurón, dicho recurso quedó establecido y etiquetado para que no se haga mal uso de él.

“Yo he buscado el acercamiento con la autoridad de manera pacífica, pero hay mucha renuencia de parte de la autoridad he pedido audiencias y no me la ha querido dar y cuando pude tener contacto me dijeron que la concesión que se me otorgó en 2018 por el cabildo en turno tenía inconsistencias y en esa ocasión la envió a la ASE”, señaló.

Parra Partida explicó que en diciembre de 2018 se presentó ante el secretario del Ayuntamiento, Saúl Acosta Alemán y con la tesorera Ileana Margarita Barrón, para hacer entrega del recurso que la empresa que él representa aportaría al municipio por esta concesión. Recurso que no ingresó a las arcas municipales, porque no quisieron recibirlo.

Dijo que lo requirieron de la ASE en febrero y la persona que lo atendió le comentó que la concesión estaba perfectamente legal y que no sabían porque el alcalde no la reconocía y le recomendó proceder legalmente porque la concesión es legal.

“Yo he intentado conciliar con el Ayuntamiento, me he presentado con un licenciado e hicimos una reclamación directa, es mucho dinero, la demanda asciende a 140 millones de pesos porque ya se hizo un peritaje de cuánto equivalen los daños. Pero sinceramente me da tristeza porque yo he ido muchas veces a conciliar y ellos nunca me han atendido”, lamentó.

Continuó diciendo; “Mis licenciados vienen mañana para efectuar una queja, ya que se les hizo una reclamación directa y no han contestado y ya eso se lleva a la Auditoría Superior del Estado, pero ni siquiera muestras preocupación y como tienen 100 días para contestar me da la impresión que quieren dejar este problema a la administración siguiente o a excepción de que ellos nos llamen a conciliar”.

Dijo que es consciente de la crisis financiera por la que atraviesa el municipio y por ello ha buscado en repetidas ocasiones el diálogo con la autoridad municipal, pero no se ha logrado.