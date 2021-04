Por participar en hechos electorales es destituida directora de Turismo en Escuinapa

Sinaloa.- Por participar en actos de campaña de un candidato, Karina Castañeda Rodríguez, directora de Turismo en Escuinapa, Sinaloa, fue cesada de su cargo, ya que una semana antes se les había advertido que quien fuera sorprendido en actos de proselitismo político serían despedidos.

Emmett Soto Grave, presidente municipal advirtió públicamente el pasado 31 de marzo, en la entrega de uniformes y equipamiento a elementos de Protección Civil, que se tenían que mantener muy respetuosos y al margen de actos de campañas políticas y proselitismo a favor de un candidato, ya que hoy en día este tipo de actos están catalogados como un delito electoral. Por lo que advirtió que quien fuera sorprendido en algún acto de campaña política, sería cesado de su cargo.

“Ahorita vienen las campañas políticas, no se metan en camisas de once varas, ustedes son institucionales, no le sigan la corriente a otros, se les está apoyando, porque hoy en día el activismo político dentro de una institución es penado y puede constarle su trabajo”, advirtió el mandatario municipal.

Explicó que los cambios electorales en el país dieron un cambio de 360 grados, en donde empleados de instituciones de gobierno ya no pueden participar en campañas políticas.

“Hoy en día está sancionado y penado participar en actos de campaña cuando trabajas en una institución de gobierno, ustedes sean institucionales y hagan su trabajo. Porque si se identifica algún trabajador haciendo proselitismo al interior de una institución se le va a despedir y no solo aquí (Protección Civil) también en el municipio y Seguridad Pública, porque es lamentable que estén inmiscuidos en temas políticos cuando su único compromiso es salvaguardar la seguridad de los ciudadanos”, expresó el presidente ante los elementos de Protección Civil.

Durante la tarde de este martes, Saúl Acosta Alemán, secretario del Ayuntamiento informó que la directora de Turismo fue cesada de su cargo, al ser sorprendida en actos de campaña, por lo que en los próximos días se anunciará a la persona que reemplazará a Castañeda Rodríguez.

“Hace unos días se les informó a funcionarios que quienes fueran a participar en una campaña política renunciaran a su cargo, para que pudieran andar libremente, tratamos de que sea un principio de imparcialidad como funcionarios públicos para no participar en campañas políticas”, señaló.

Continuó “La directora de turismo, su esposo y una cuñada están activamente en una campaña y de manera directa se le pidió que renunciara a su cargo, ya se hizo su baja y la de su cuñada que era secretaria de presidente”.

Se dio una baja que no se completó de Martín Cárdenas, auditor del Órgano Interno de Control, porque aparecía como regidor suplente, pero el martes hizo entrega de un escrito en donde declinó a su candidatura como regidor suplente, por lo que continúa laborando para el municipio.