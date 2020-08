Por proyectos personales y políticos presenta renuncia Eliud Aguilar Iñiguez en Escuinapa

Escuinapa.- Por motivos personales y políticos Eliud Eleazar Aguilar Iñiguez presentó su renuncia a la actual administración que dirige Emmett Soto Grave, en donde se desempeñó como director de Turismo desde el 01 de noviembre de 2018 en Escuinapa, Sinaloa.

En entrevista a EL DEBATE Aguilar Iñiguez aclaró los motivos sobre su salida de la dirección de Turismo en Escuinapa.

Fue el viernes 28 de agosto cuando Aguilar Iñiguez decidió presentar oficialmente su renuncia, dirigida a Emmett Soto Grave, pero fue atendido por Saúl Acosta Alemán, secretario del Ayuntamiento de Escuinapa.

Agradezco a EL DEBATE por darme la oportunidad de informar sobre mi salida del Ayuntamiento de Escuinapa, el día viernes presenté mi renuncia ante el presidente municipal (Emmett Soto Grave), por cuestiones personales me tenía que retirar de mi cargo, decirles que lo hago muy satisfecho con la ciudadanía y mi actuar como funcionario público, expresó.

Dijo que como director de Turismo mantuvo una estrecha relación con los diferentes sectores relacionados al ámbito turístico, por lo que buscará en un futuro seguir apoyándolos con proyectos que permitan el desarrollo de Escuinapa y Teacapán.

Escuinapa, Sinaloa | Foto: María Ibarra

“Estoy en la mejor disposición de brindar mi ayuda desde la trinchera que me encuentre colaborando por mi municipio, por los gastronómicos, los atérmanos, empresarios hoteleros y restauranteros que siempre me brindaron su apoyo para realizar los eventos que realizamos para el bienestar de nuestro municipio”, señaló el ahora ex funcionario.

Aprovechó para agradecer a Oscar Pérez Barro, secretario de Turismo en Sinaloa, a Mónica Coppel, subsecretaria de Turismo y Trinidad Osuna, quienes siempre le brindaron el apoyo del Estado para el bienestar de los escuinapenses.

Al cuestionarlo si ¿Tiene aspiraciones políticas por algún cargo de elección popular? respondió, “No descarto que haya la oportunidad de conformar un equipo de trabajo para buscar el beneficio de Escuinapa”.

Continuó diciendo “Me siento muy satisfecho y creo que tengo capacidad y tengo el apoyo de muchas personas de mi municipio, siempre he trabajado de servidor público brindando mis servicios a la ciudadanía, decirles que estoy puesto para cualquier proyecto que se pueda venir, estoy a la orden para seguir trabajando por Escuinapa y más en estos tiempos tan difíciles que nos enfrentamos a una pandemia”.