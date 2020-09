Por tamaño del camarón, se autoveda la mitad del sector pesquero en Escuinapa

Escuinapa.- El levantamiento de la veda de camarón en Escuinapa ha sido oficial por parte de las autoridades de pesca, por lo que el sector pesquero en el municipio han tomado decisiones que consideran benefician a sus agremiados, casi un 50 por ciento ha deicidio autovedarse, el resto sí salió a capturar este tan anhelado crustáceo, que se produce en los sistemas lagunares del sur de Sinaloa.

Juan Manuel Cortez Torres, presidente de la federación Puerta de México Libre informó que en las zonas estuarinas de Laguna Grande, Cañales, Pochote y Navajas, que están concesionadas a seis cooperativas que integran esta federación han decidido autovedarse, ya que las tallas que presenta el crustáceo son muy pequeñas y no son redituables.

“El camarón está muy pequeño, por lo que hemos decidido las 6 cooperativas que conformamos la Federación Puerta de México Libre autovedarnos, solo estamos esperando para determinar qué fecha vamos abrir, puede ser el 20 o el 22 de septiembre”, dijo Cortez Torres.

Explicó que para poder resguardar su producción los mismos socios conformarán grupos de vigilancia y esperarán la presencia de los inspectores, ya que están en comunicación ellos.

El líder pesquero dijo que las tallas que se mantienen en sus esteros son tallas muy pequeñas, que oscilan entre los 7 u 8 gramos, no son comerciales, a las cooperativas no les conviene empezar a pescar ese recurso, porque no les deja nada, son más los gastos que las entradas.

En la federación Puerta de México Libre son 5 cooperativas las que trabajan el sistema lagunar que han decidido autovedar y son: Pescadores del Nanchito, Atarrayeros Ccistas, General Lázaro Cárdenas, Tata Lázaro Cárdenas y José Osuna Crespo, la otra cooperativa es Germinal Aramburo pero se trabaja mancomunadamente con la otra federación.

Explicó que la decisión de auto vedarse no les afectará con el resto de las cooperativas que si han decidido entrar a pescar, ya que cada una tiene sus zonas con linderos bien definidos, al colindar con Palmito del Verde y Teacapán, y en la otra área con Chametla con Romero Viejo y Romero Nuevo.

La federación de Cooperativas Pesqueras del Sur de Sinaloa sí levanta la veda camarón en sus esteros

Los agremiados a la federación de Cooperativas Pesqueras del Sur de Sinaloa decidieron levantar la veda de camarón en sus esteros, ya que no tienen las condiciones para resguardar su producto y pudieran perderlo si esperan el aumento de tallas en el crustáceo.

Jorge García Santos, presidente de la federación de Cooperativas Pesqueras del Sur de Sinaloa informó que las cooperativas agremiadas a su organización decidieron hacer el levantamiento de la veda de camarón, este 14 de septiembre, que fue impuesto por las autoridades de pesca.

Las siete cooperativas que sí iniciaron con la captura de camarón son las que tienen la concesión de extraer producto de las siguientes zonas: La Concha, Palmillas, Palmito del Verde y Teacapán.

“En los esteros del sur de Escuinapa no pueden autovedarse, ya que el tapo que tenían en esta zona fue destruido con el paso del huracán Willa, y su reparación es muy costosa, superior a los 200 mil pesos, por lo que se corre el riesgo de perder la producción”, explicó García Santos.

El líder de los pescadores en Escuinapa finalizó diciendo que no esperan una buena temporada, ya en el municipio, ya que empezó a llover muy tarde, aunado que hay poca producción y en tallas pequeñas.