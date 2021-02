Por tercera ocasión Alberto Ramos busca la alcaldía de Escuinapa por Morena

Sinaloa.- Por tercera ocasión Alberto Ramos Corona, busca contender para ocupar un cargo de elección popular para abanderar la candidatura a la presidencia municipal de Escuinapa, por el partido Movimiento de Reparación Nacional (Morena).

El actual regidor dijo que cuenta con el apoyo ciudadano de los escuinapenses, que asegura le hicieron la petición de que se animara a contender este próximo periodo electoral para ir en busca de la alcaldía.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Beto Ramos aun esta joven de corazón y cuerpo para seguir sirviendo al pueblo, escuchando a varios ciudadanos de comunidades y de la cabecera municipal que me han exhortado para que participe en este proceso que se avecina, me he animado, me registré el último día de la convocatoria que fue el 30 de enero para la alcaldía de Escuinapa”, manifestó.

Leer más: "Si está funcionando la transformación": Síndica procuradora de Mazatlán

Mencionó que su interés es seguir sirviendo a su pueblo, porque tiene experiencia y la gente lo sabe, ya conocen los beneficios que ha ofrecido sus gobierno que fueron en 1999-2001 cuando fue presidente municipal y en 2001-2004 obtuvo el triunfo para la diputación local.

“A Beto Ramos ya lo conoce la gente, Beto Ramos aún tiene las manos limpias, nunca lo han señalado de que haya desviado recursos, porque los recursos públicos se deben trabajar con honestidad y transparencia”, expresó.

En meses pasado Olivia Santibáñez Domínguez, síndica procuradora hizo público que el Gobierno Federal mantiene varias observaciones a la administración en la que Alberto Ramos fue tesorero municipal, en donde no se comprobó la aplicación de más de un millón de pesos del programa Profepadi.

Al cuestionarle al actual regidor de Morena, que si no se la ha hecho ninguna notificación de alguna posible inhabilitación sobre estas observaciones, mencionó lo siguiente:

Leer más: Alcalde de Escuinapa se aplica la segunda dosis de vacuna Covid-19

“En ningún momento, las observaciones que tuvimos en el periodo de Juan Manuel Lerma, cuando yo fui tesorero municipal, puedo informarles que cumplimos con todas las observaciones, lamentablemente hubo una observación de recursos federales, donde dejamos ese recurso y ese recurso precisamente fue el hakceo que hizo la administración de Bonifacio Bustamante, donde venía un programa de Profepadi del Gobierno Federal para la rehabilitación de espacio deportivos, alumbrado y ese recurso se dejó, a nosotros no nos tocó ejercerlo y le competía regresar y solventar al sindico procurador Andrés Rodríguez Hernández, no lo hicieron y a él deberían de haber notificado de esa observación”.