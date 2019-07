Precaristas se disputan la tenencia de terrenos en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Grupos de precaristas se disputan la tenencia de terrenos. Hace algunas semanas, pobladores de distintas colonias invadieron terrenos contiguos a la avenida Múnich, sin saber que cuentan con propietarios.

Estos, al saber lo que estaba pasando, acudieron al lugar para aclarar la confusión de los invasores, pues llevan más de 20 años pagando el solar, que por ley les corresponde.

No hay chance

El alcalde de Mazatlán, el Luis Guillermo Benítez Torres, expresó en entrevistas para diferentes medios de comunicación, que en su gobierno no habrán más asentamientos irregulares, pero en esta ocasión, son los mismos dueños del terreno quienes se han encargado de desalojar a los invasores.

Son más de 30 los dueños de esa área en conflicto, que se amparan con escrituras y planos del lugar que adquirieron hace más de 20 años. Como es el caso de Óscar Camacho, que lleva 42 años de estar pagando el solar, que en su momento adquirió por la vía legal, sin embargo, pero comenta que como en el lugar aún no hay instalación de agua, drenaje y luz, ha sido su principal motivo para no construir.

“Me tocó venir y toparme con una mujer que ya se estaba acomodando, pero le dije, ‘Con todo respeto, señora, pero este lugar me pertenece. No por años lo he estado pagando’” expresó Camacho.

Así ocurrió con Rafael García, quien vivió la misma situación, pero en su caso eran cuatro las personas que ya se habían repartido el terreno. Sin embargo, comenta que tras una buena plática y documentos en mano, la cosa no pasó a mayores.

Prevención

Ahora, los propietarios de las tierras invadidas están cercando para evitar una situación similar.