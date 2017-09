Preocupa a hoteleros falta de estacionamiento en malecón

Mazatlán, Sin.- Con el inicio de la licitación de la segunda etapa de remodelación del malecón, que arrancará este mes, el municipio anunció que dará a conocer los procesos de construcción que no han cambiado, además de que se podría contar con más etapas.

Al respecto, hoteleros piden que se contemplen cajones de estacionamientos o alternativas para solventar la reducción del 75 por ciento de espacios y se termine la primera etapa.

Anuncian socialización

Ayer, el alcalde Fernando Pucheta anunció que la segunda etapa del malecón será socializada con Sectur y con hoteleros en reuniones, donde se contará con la presencia de Implan, Obras Públicas, Planeación y Sectur.

Informó que los recursos en esta etapa serán del Ayuntamiento, sin especificar monto, pero garantizó que antes se terminará la primera etapa.

FOTO: Sergio Pérez

“La segunda etapa se va a socializar con la Secretaría de Turismo, mañana (hoy) con hoteleros, y con quien se tenga que estar. Los recursos que se van a invertir son propios del Ayuntamiento... Va a haber hasta cinco etapas.”

Asimismo, la Secretaría de Turismo dijo desconocer la información sobre la reunión, pero que más adelante se anunciaría.

El director de Obras Públicas del municipio, Joel García Regalado, puntualizó que este mes inicia la licitación de la segunda etapa del malecón, en un proceso que durará tres semanas, para que a finales de septiembre iniciar los trabajos desde la avenida Insurgentes hasta De Los Deportes.

“Ya está el proyecto ejecutivo definido. Todavía no arranca la convocatoria de licitación y en la primera etapa avanzan los trabajos. No se han tenido modificaciones.”

Continúan obras. FOTO: El Debate

Piden estacionamientos

Hoy, el municipio tendrá una reunión privada con hoteleros, donde les presentará el proyecto de la segunda etapa.

El presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, José Ramón Manguart, dijo que aprovecharán para despejar dudas, ya que solo se les ha dado la información que se ha manejado en medios de comunicación, por lo que solicitarán se compense la reducción del 75 por ciento en estacionamientos y se otorguen alternativas.

“Queremos saber si es un hecho la segunda etapa. Desconocemos cuál es el presupuesto y si están contemplados estacionamientos. Queremos alternativas antes de que continúen segundas y terceras etapas.”

El hotelero añadió que la asociación que preside está a favor de mejoras urbanas al malecón porque por años las han solicitado y reiteró que en la reunión de hoy despejarán dudas.

Continúan obras. FOTO: El Debate

Para entender...Fecanaco pide socializar obras y no cambiar lineamientos en malecón

Guillermo Romero Rodríguez, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) Sinaloa, señaló que antes de iniciar los procesos de la segunda etapa del malecón, primero debe de terminarse la primera, ya que no se han respetado lineamientos del proyecto ejecutivo que se les presentó, puesto que se habilitaron estacionamientos en glorietas del camellón central, donde se dijo que no se permitirían aparcamientos.

El dirigente añadió que no han sido requeridos a reuniones de socialización y desconocen el proyecto, pero se espera que en los próximos días las autoridades les puedan brindar la información a detalle.