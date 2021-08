Preocupa a vendedores informales de Mazatlán, su futuro al no cotizar en el IMSS

Sinaloa.- Con temor y preocupación viven los comerciantes informales en Mazatlán al no cotizar para una pensión formal en el IMSS.

Aseguran que su futuro es incierto. Algunos tratan de ahorrar con lo poco que les sobra pues los tianguistas de la Juárez solo trabajan un día y durante cinco horas. De ahí tienen que sacar para la inversión de nueva mercancía y para comer. Esperan que las autoridades federales realicen un proyecto que beneficie a los pequeños comerciantes.

No alcanza para ahorrar

Leonardo Campos López comentó que no les alcanza para ahorrar, sobre todo en estos tiempos de crisis ocasionados por la pandemia.

Algunos comerciantes de la tercera edad, como Bernardo Fernández, solo tiene la pensión de los 65 y Más. Con ese apoyo y lo poco que gana en el tianguis, se mantiene.

Amalia Sugey García recomienda a los jóvenes buscar un trabajo formal además de dedicarse al comercio.

“Ya tengo 77 años y no tengo pensión formal”: Bernardo Fernández García, Comerciante

“Yo no recibo pensión de ninguna empresa, el único apoyo que tengo es la del 65 y Más”, expresa Bernardo Fernández. Acaba de cumplir 77 años y en el Seguro Social no quisieron pensionarlo porque faltaban cotizaciones.

“Así como yo, hay mucha gente que ya tiene edad para pensionarse pero no podemos cotizar”, dice. El señor vive de lo que vende en el tianguis de la Juárez. Esto nos preocupa porque si le quitan a la gente el apoyo de trabajar aquí no sabemos a dónde vamos a parar.

Comenta que el gobierno tiene que apoyarlos, el Ayuntamiento, porque esa es la única manera de salir adelante.

“También nosotros de alguna manera hemos pagado piso y permiso, pagamos nuestros impuestos para poder ganarnos el pan de cada día.”

Bernardo confiesa que está enfermo de una mano, quedó mal de los tendones, por ello no puede dedicarse a otra cosa. Además, por su edad ya no puede hacer otras actividades.

“Por eso es importante que nos dejen trabajar. Tenemos que sacar a nuestras familias adelante. También tenemos esposa, nuestros hijos. Este es solo un pequeño ingreso que tenemos y esperemos que todo mejore”, concluyó.

“Si ahorramos vamos a tener para el futuro”: José Leonardo Campos López, Vendedor

“Nosotros como vendedores de la Juárez, agarramos el toro por los cuernos. Aquí, si nosotros ahorramos vamos a tener para un futuro, y si no lo hacemos, nos fregamos”, expresó José Leonardo Campos López.

El comerciante señaló que no llegan los recursos que el presidente de la república presume.

Dijo que los vendedores tienen un futuro es incierto, porque no cotizan para un seguro, y ese motivo los llena de incertidumbre. “Nosotros solo tenemos un día y cinco horas para poder mantener a la familia y para sacar para nueva mercancía”, comentó.

Lamentó que mucha gente ya ingresó diversas peticiones para apoyos económicos, como los jóvenes para las becas, pero ellos no han tenido una respuesta por parte del gobierno.

“No le importamos al sistema. Ojalá que ya no vuelva a pasar esto. Yo pienso que a este gobierno no le interesa nadie, para él somos solo un número en una gráfica. Eso no es correcto, no es humano.

“Lo que el gobierno del municipio trata de implantar es su autoritarismo, nos quiere llevar a una dictadura, poner autoridad al margen de todo”, finalizó.

“Recomiendo a los jóvenes que busquen un trabajo”: Amalia Sughey García Lizárraga, Comerciante

“Algunos de los comerciantes tienen otros trabajos porque quieren empezar a cotizar, pero una persona joven que no piensa todavía en su futuro, se dedica a esto solamente”, dijo Amalia Sugey García Lizárraga.

La comerciante de 41 años se dedica solamente al tianguis, no cotiza en ningún lado. Es por eso que busca formar un sindicato, porque no tienen ayuda del gobierno en ninguno de los aspectos. Ni por una defunción ni por un a pandemia como en este caso del Covid-19.

“Hay gente pensionada que vende aquí. Los jóvenes se dedican a las ventas por redes sociales y a las ventas en el tianguis, pero no saben el error tan grande que van a cometer porque a una edad avanzada no tienen ni siquiera una atención médica, ni siquiera una ayuda por mes.

Es alarmante saber que nosotros no tenemos un buen futuro, por eso no nos queda de otra más que buscar un empleo formal y ahorrar, cotizar, porque con los años se necesita una certeza de que te vas a jubilar o por lo menos tener Seguro Social”, comentó García Lizárraga.