Presentan avances de la cinta Destino 111

Mazatlán, Sinaloa.- Inicialmente serían 111 pueblos mágicos de los 32 estados de la república los que formarían parte de la película Destino 111, sin embargo, el entusiasmo e interés que el proyecto despertó en empresarios, autoridades y el público, llevó a que la cinta producida y dirigida por José Francisco Romero filmara el encanto cultural, histórico y tradiciones de un total 121 poblaciones de nuestro país.

A un año y medio del arranque de este proyecto fílmico independiente, que nació en el Tianguis Turístico Mazatlán 2018, se realizó en este puerto la noche del viernes 17 de enero la alfombra roja para la presentación del videoclip musical y dos tráileres de la cinta, que se estima vea la luz a mediados de este año.

Luego de un delicioso coctel con gastronomía representativa de Mazatlán, los invitados, entre los que destacaron representantes de turismo y autoridades, empresarios del proyecto y personajes de la sociedad, fueron recibidos personalmente en la alfombra roja por los actores Hugo Ceja, Chucho Jones y Santiago Trotamundos para tomarse fotografías.

A las 21:20 horas se anunció la tercera llamada y los conductores Emileidy López y Elius Tapia dieron la bienvenida, para después dar pie al videoclip musical de la cinta.

Tocó el turno al director José Francisco Romero tomar la palabra para destacar que gracias a este proyecto han tocado los corazones de muchas regiones, de mucha cultura, por lo que se dijo muy agradecido y destacó: “Hoy, Sinaloa lo logró. Muchas gracias”.

Señaló que creen que el séptimo arte de cierta manera ha visto otras áreas de oportunidad en películas que no promueven a este país y no son nuestra cara.

“Me tocó coincidir con Estrada, que es uno de los actores principales de aquí y me dio un filosofía de vida importante, porque hablábamos de la otra cara de México, mucha gente nos decía hay que enseñar la otra cara y no es cierto, él me enseñó y me dijo, ‘no es la cara que es (la real) es el sinaloense, es el aguachile, es comida, su gastronomía, su gente y su cultura’", enfatizó Romero previo a dar pie a la proyección del primer tráiler en el que se muestran al protagonista del filme, el actor Negro Deus, en escenas captadas en Salvador Alvarado.

Rituales y ceremonias de etnias también fueron captadas en los avances presentados, así como atractivos escenarios naturales de pueblos mágicos del norte del país.

En la siguiente intervención pidió la palabra Papik Ramírez, director del Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC), quien señaló la importancia de esta producción porque ayudará a promover el estado.

Agregó que como Gobierno del Estado, también se está trabajando para promover Mazatlán como una ciudad creativa en gastronomía.

La velada continuó con avances y la proyección del avance con lo filmado en Sinaloa, donde se incluye el Museo de Pedro Infante en Guamúchil, artículos de sus inicios como carpintero y una de sus guitarras.