Prevalece la tranquilidad entre vecinos de Villa Unión

Villa Unión, Sinaloa.- Los pobladores de Villa Unión señalaron que las declaraciones del síndico, José Osuna Rodríguez, son falsas. Argumentan que se mantienen tranquilos y ejercen sus actividades normales.

En un recorrido por la sindicatura, se pudo observar la afluencia de personas que recorrían el primer cuadro del pueblo, como la plazuela y el mercado.

Los locatarios semifijos y vendedores ambulantes laboran con normalidad.

Algunos recorrían el lugar sin cubrebocas y sin mantener la sana distancia.

Declaraciones

Los habitantes de Villa Unión detallaron que no conocen a ninguna persona sospechosa de Covid-19.

Los locatarios señalaron que las personas no están alarmadas pues no hay de qué preocuparse y hasta ayer no se había reportado a nadie con esta enfermedad.

Los comerciantes informaron que las ventas han disminuido debido a la alerta sanitaria.

Aun así, los vendedores tienen que seguir instalados con el argumento de “lo poco que caiga es bueno”, pues viven al día.

La preocupación

Las preocupaciones de los unionenses son el desempleo, las bajas ventas y la falta de apoyos.

Algunos adultos de la tercera edad lamentaron la falta de actividad, pues se han quedado sin ingresos y con el temor de no tener nada qué comer. Incluso hay personas que pagan medicamentos.

Los pobladores y locatarios esperan apoyos por parte de los gobiernos estatal y municipal,

Piden despensas y apoyos económicos.

Te puede interesar

El Issste se reporta lleno de pacientes con Covid-19 en Mazatlán

Soledad y desempleo en el malecón de Mazatlán

Retiran a dos comerciantes de la vía pública por no usar tapabocas en Escuinapa