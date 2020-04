Prevén 8 mil nuevos desempleados en mayo

Escuinapa.- Más de 8 mil personas desempleadas se esperan al culminar la temporada de hortaliza en el valle de Escuinapa. Los productores contemplan el fin de la cosecha durante la segunda o tercera semana de mayo.

Francisco Pimentel, de Agrícola Hortitec, informó que los empacadores y productores del valle de Escuinapa lamentan que esta situación venga a agudizar el problema que se vive con la emergencia sanitaria por Covid-19, que mantiene a la economía del municipio colapsada.

“Se van a quedar sin empleo más de 8 mil personas que laboran en el campo. Ya no van a tener una fuente de trabajo porque la gente (productores) de los mangos creo que están pensando lo mismo, ¿qué van a hacer? Porque el mercado de exportación que manejan no está funcionando, no hay consumo en Estados Unidos, y en nuestro país se produce mucho y se saturan los mercados”, explicó Pimentel.

Fin de temporada

Mencionó que se contempla terminar la temporada a mediados de mayo, por lo que como empacadores, ya buscan en otros estados, como Baja California y Zacatecas, continuar con la producción de hortalizas.

Pimentel dijo que lograron tener una buena comercialización a inicios de la temporada al colocar la producción a buenos precios, pero la llegada de la pandemia de coronavirus generó el desplome de los precios de las diferentes variedades de chiles picosos y tomates.

“Los precios y las ventas eran muy buenas meses atrás, era un año prometedor para el valle de Escuinapa, pero prácticamente se cayeron las ventas por esta pandemia, se cerraron mercados, no hubo poder adquisitivo para poder consumir y se nos desplomaron los precios”, puntualizó.

El exportador del valle de Escuinapa lamentó que con la emergencia sanitaria los productores de hortalizas van a cerrar la temporada con números rojos, por lo que contemplan que la próxima habrá un descenso en la cantidad de hectáreas que se cultivarán.

