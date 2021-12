Problemas de salud han empezado a registra habitantes de Teacapán por falta de agua potable

Teacapán, Escuinapa.- El permanecer por más de dos meses sin el servicio de agua potable en las comunidades del valle de Escuinapa, los pobladores de esta zona rural han empezado a presentar problemas de salud, al estar consumiendo agua de posos artesanos que se encuentran contaminados.

Desde el paso del huracán Pamela en territorio sianloense el pasado 12 de octubre que trajo a su paso en los municipios del sur severas inundaciones, se afectó el sistema que abastece al acueducto Baluarte-Teacapán, dejando sin agua a miles de familias de las comunidades del valle de Escuinapa que son: Teacapán, Cristo Rey, Palmito del Verde, Isla del Bosque, Colonia Morelos y Celaya.

A partir de esta fecha miles de familias sufren por este vital líquido y han tenido que buscar desesperadamente como abastecerse de agua en sus hogares.

Cecilia Vejar, habitante de Teacapán relató lo angustiante que ha sido para las familias de este pueblo el sufrir por la falta de agua potable en sus hogares y como han tenido que buscar desesperadamente este vital líquido.

“Ha sido muy difícil estar sin agua aquí en Teacapán, cada tres o cuatro días tengo que estar comprando 300 o 400 pesos de agua para poder atender las necesidades primordiales para el baño, bañarnos, lavar trastes y mi negocio, como ahorita no tengo nada de agua, estoy esperando la pipa para que me llenen un tinaco y cuatro tambos”, relató.

Comentó que en días pasados anduvo personal externo a su comunidad revisando en los domicilios si tenían pozos artesanos, ya que en las últimas semanas los problemas de salud por el consumo de aguas contaminadas se han prese.

“Anduvieron hace días revisando en las casas que si teníamos pozos artesanos, pero no sé para qué, pero yo les dije que yo no tengo, porque esa agua no me sirve para mi negocio, porque la mayoría de las viviendas en Teacapán tienen pozos, pero dicen que está saliendo el agua amarilla y chocolatosa que ya hay mucha gente con problemas de salud y en la piel”, expresó la señora Cecilia.

Dijo que el consumir el agua que proviene de pozos artesanos es un gran riesgo para la salud, ya que Teacapán no cuenta con drenaje y las viviendas tienen fosas sépticas en sus patios lo que es de suponer que las aguas que se extraen de los pozos esta con altos índices de contaminación.

Añadió que quienes no se han querido arriesgar en su salud, han tenido que hacer gastos extraordinarios en algunas casos han ascendido hasta los 3 mil pesos para comprar una pipa de agua completa al contar con espacios suficiente para el almacenamiento de este vital líquido.