Programas sociales son aplicados en vísperas del próximo periodo electoral: PAN Escuinapa

Escuinapa.- Desde hace varias semanas atrás el Gobierno Municipal ha puesto en función programas sociales denominados Servicios Públicos Municipales y Médico en tu casa, con los que ha buscado tener un mayor acercamiento con los escuinapenses y dar solución a sus necesidades, acción que ha sido criticada y señalada por el líder de Acción Nacional en Escuinapa, Sinaloa.

Julián Isidro Astorga García, presidente del Comité Municipal de PAN en Escuinapa cuestionó el actuar del Gobierno Municipal, respecto al inicio de la aplicación de programas sociales, a escasos meses de que inicie el proceso de elección de los nuevos gobernantes en el municipio.

“Como Acción Nacional estamos muy pendientes de qué se hace y que no se hace en el actual gobierno municipal, precisamente en declaraciones pasadas hemos señalado la falta de atención a los ciudadanos, no ha tenido la capacidad de cumplir las promesas hechas a la población, ya han pasado dos años de su gestión y la verdad que llama mucho la atención que en estos momentos y a unos meses que empiecen las campañas electorales se inicien con programas sociales como Servicios Públicos Municipales y Médico en tu casa”, cuestionó Astorga García.

Dijo que algo que ha distinguido a la actual administración que dirige Emmett Soto Grave durante casi dos años ha sido la falta de atención a los ciudadanos y a los diferentes sectores productivos de la región.

“Vemos una gran deficiencia de gobierno, al no atender a los diferentes sectores del municipio, vemos un problema con el sector empresarial (propietarios de salones de fiestas” lo han buscado y no los atiende; hay que pedirle al presidente municipal que sea congruente, que atienda a todos los ciudadanos, que atienda los problemas y no les saque la vuelta como lo sucedió en Isla del Bosque”, enfatizó.

Dijo que el presidente municipal ya ha anunciado que no tiene interés en la reelección, pero estos programas sociales podrían mal interpretarse, que sean utilizados para favorecer a algunos de sus funcionarios que están interesados en contender en el próximo periodo electoral.

“No puedo señalar directamente que estos programas sean utilizados para candidatear alguno de sus funcionarios en miras de la próxima elección, pero sí se puede mal interpretar que no hizo nada en dos años de gobierno y apenas haya iniciado con programas sociales para buscar el acercamiento con los escuinapenses”, expresó.

Finalizó diciendo que quien conoce de política sabe que estos programas son disfrazados para buscar la simpatía de la ciudadanía, no son malos porque brindan beneficios a los escuinapenses, lo cuestionable es que estas acciones deberían de verse aplicarse desde el inicio de su gobierno.