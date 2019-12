Protección Civil Mazatlán combate la pirotecnia ilegal

Mazatlán.- Durante las mañana de hoy personal de Protección Civil Municipal y de Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Mazatlán se dieron cita en el centro de la ciudad, esto como objetivo de mantener los recorridos constantes para evitar la venta de pirotecnia ilegal, el recorrido duro aproximadamente una hora y media, el cual inicio a las 11:00 horas.

La búsqueda

Durante el recorrido por los diferentes puestos los vendedores se mostraban, sorprendidos de ver que de manera repentina llegaban al lugar las autoridades y les llegaban a revisar la mercancía que estaban vendiendo al público, era el mismo personal de Protección Civil que al mirar cohetes con características desconocidas, delante del vendedor los usaban para ver la severidad de estos.

“Desde el primero de noviembre se están realizando este tipo de operativos sorpresas, ya que no tenemos una hora especifica para realizarlo, tanto puede ser en la mañana como en la tarde, el objetivo de esto es, tratar de decomisar la mayor cantidad de pirotecnia peligrosa, y hacerle entender a las personas que al tronar fuegos artificiales, pueden ocurrir grandes tragedias”, dijo Eloy Ruiz Gastelum, coordinador de Protección Civil Mazatlán.

Durante la revisión en la colonia Centro no se decomisó ningún tipo de pirotecnia, pues los comerciantes tenían solo cohetes que estaban permitidos y no representaban un riesgo para las personas.

Raúl Briones/EL DEBATE

Lo decomisado

El funcionario destacó que desde que inicio el operativo se ha decomisado un total de 25 kilos de pirotecnia ilegal, en diferentes puntos de la ciudad pero la mayor cantidad se ha concentrado en los alrededores de el mercado Miguel Hidalgo que se encuentra en la colonia Benito Juárez.

“Es importante recordar que años atrás, también nosotros disfrutábamos de la pirotecnia y de ver los diferentes colores que emanaban de los cohetes, pero en la actualidad se esta haciendo pólvora china, esta es muy inestable y con un mal manejo o procedimiento con ella, podría causar una catástrofe, es más barata, eso es obvio y por eso es el consumo excesivo de la misma, de toda la pirotecnia que se ha decomisado el 98 por ciento es china”, mencionó Eloy Ruiz.

La responsabilidad

Con respecto a las personas que se anuncian en redes sociales vendiendo cohetes, por paquetes y de todo tipo el funcionario comentó que la venta y el consumo de esos artefactos de polvera es responsabilidad del ciudadano y que cuando pase un accidente no quieran culpar, a nadie de sus actos, ya que tanto como los vendedores y los consumidores están cometiendo un acto ilegal.

“Desafortunadamente no se tiene el control de las redes sociales, lo único que yo aconsejo como ciudadano y no como funcionario, es denunciar, y evitar pasar unas fiestas decembrinas lamentables, es fácil buscar cualquier otra actividad para pasar en familia, las luces de bengala, las cebollitas, las famosas discotecas, son cohetes que no hacen daño alguno, aun menos si están bajo la supervisión de un adulto”, finalizó.