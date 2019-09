Protección Civil confirma saldo blanco en fiestas patrias en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Protección Civil reportó saldo blanco durante las festividades patrias que se desarrollaron los días 15 y 16 de septiembre.

Reporte

El coordinador dijo que de un aforo de casi 13 mil 200 personas durante la ceremonia del Grito de Independencia en el Palacio Municipal, solamente se brindó atención médica a dos menores hermanos que fueron golpeados por una varilla que cayó después de la pirotecnia

Sin embargo, aclaró que no hubo necesidad de ser trasladados a ningún centro médico.

“Cuando digo que fueron golpeados me refiero a que fueron rozados, no es que hayan recibido un golpe directo, simple y sencillamente es que al momento que cayó la varilla del cuete, rozó a uno de los menores, lo que provocó el susto de ambos”, señaló Ruiz Gastélum.

Por lo que justificó que se mantiene el saldo blanco, puesto que no hay personas lesionadas, ni que se trasladaran a ningún centro médico, aclaró que la atención fue en el lugar de los hechos.

Evaluación

El coordinador de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastélum, declaró como una evaluación positiva, la que arrojaron todos los operativos preventivos de orientación y auxilio que se les brindaron a la ciudadanía.

Ruiz Gastélum señaló que estos fueron implementados, encabezados, evaluados y validados por el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Además, aseguró que estos operativos cumplieron su principal objetivo, el cual era garantizar el resguardo de toda la ciudadanía, brindarles la atención necesaria para que se sintieran con la tranquilidad de asistir a celebrar los 209 años de independencia.