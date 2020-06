Protección Civil recomienda no escalar cerro de Real del Valle

Mazatlán, Sinaloa.- El cerro que se ubica atrás de Real Pacífico , que utilizan vecinos para ejercitarse es propiedad privada, aseguró el director de Protección Civil (PC) , Eloy Ruiz Gastélum.

Añadió que no pueden cerrar el acceso al cerro, ya que es responsabilidad del dueño del predio quien debe tomar la decisión.

El cerro permite la vista de buena parte de la ciudad. Wikiloc

No obstante, PC se hacen presente para pedir a las personas que desistan ejercitarse ahí.

Esto, representa riesgo para salud, ya que no usan cubrebocas y no hay sana distancia.

Añadió que es importante la cooperación de la población para que esta regla se haga respetar.

Protección Civil recomienda no subir el cerro para no congregar a un gran número de personas sin las medidas de cuidado. Wikiloc

La autoridad no puede poner un elemento a cada ciudadano para evitar que violen las disposiciones sanitarias.

Ante la incidencia de contagios, la recomendación es quedarse en casa , recomendó el funcionario a la población.

Te puede interesar:

Hospitales de Mazatlán siguen recibiendo pacientes COVID

Alcalde de Mazatlán promete ayudar a vendedores de Playas

Señalan irregularidad legal en construcción del estadio de Mazatlán FC