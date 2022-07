Protección Civil recomienda no subir el Faro de Mazatlán de 11:00 a 15:00 horas

“Se ha hecho énfasis para que en el horario de 11:00 a 3:00 de la tarde se controlen los accesos para evitar posibles afectaciones por golpe de calor. Las personas que vayan a subir, que lo hagan con ropa deportiva, que no llevemos a bebés, personas adultas, arriba de 60 años, que no suban de manera rápida, que lo hagan con cuidado”, indicó el titular municipal de Protección Civil.

