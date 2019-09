Protección Civil y Seguridad Pública supervisa daños en San Ignacio

San Ignacio.- El coordinador de Protección Civil José Armando Ávila López, indicó que se están realizando recorridos en toda la zona costera y sindicaturas del municipio, en coordinación con elementos de Seguridad Pública Estatal y Municipal, concientizando a los habitantes sobre las medidas de prevención ante la amenaza de ciclones y huracanes.

Señaló que tras las fuertes lluvias provocadas por la tormenta tropical Lorena, el pasado miércoles, varias poblaciones del municipio resultaron afectadas, principalmente por la caída de árboles así como de energía eléctrica y telefonía.

Además los fuertes vientos, causaron destrozos en varias viviendas de lámina de cartón y galvanizadas de las cuales ya se encuentra listo el censo, que realizó personal de Bienestar Social.

Ese día, indicó que se hizo llamado a CFE, quien de inmediato acudió a restablecer la red eléctrica, se trabajó con personal del ayuntamiento con el retiro de árboles y agentes policiales establecieron comunicación con las poblaciones afectada, fue un trabajo en conjunto para que tras diez horas todo regresara a la normalidad.

Foto EL DEBATE

La coordinación de Protección Civil del municipio de San Ignacio, reitero a la población las siguientes medidas; Permanecer en un lugar seguro, no arrojar objetos en la calle y sacar la basura, no tocar postes, cajas de luz o cables, evitar transitar por calles inundadas, no cruzar ríos y corrientes de agua, en caso necesario circular despacio, con luces encendidas, intermitentes y cinturón de seguridad, ubica los refugios temporales y albergues en tu municipio, si te encuentras en un albergue y presentas algún síntoma o padeces alguna enfermedad, avisa al equipo de salud del lugar.

Foto EL DEBATE

Y muy importante, mantenerse informada con las autoridades locales, así mismo hacer caso únicamente de información de fuentes oficiales.