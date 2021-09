Protegen a los pequeños que tenían rezagadas vacunas en Sinaloa

Sinaloa.- Jessica, de 6 meses, recibió la vacuna hexavalente, que la protege contra seis enfermedades: difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis, influenza y hepatitis B, explicó su mamá, Carmen Alicia Camacho, quien acudió ayer al módulo de inmunización en el último día de una intensa campaña de vacunación para los más pequeños en Sinaloa.

Más biológicos

Seguirán aplicando biológicos para completar esquemas de vacunación para niños desde recién nacidos a 9 años.

En las unidades del Centro de Salud y en el Instituto Mexicano del Seguro Social se informó que se aplicaron la protección contra sarampión, rubéola y parotiditis (SRP), rotavirus y tuberculosis (BCG).

Kenia Estrada resaltó durante los primeros meses de la pandemia, la autoridad de salud se olvidó de las demás patologías y también de la medicina preventiva, como la aplicación de vacunas a los menores.

“Casi seis meses peregriné por todos los hospitales en busca de la vacuna de la hepatitis para mí niño, pero quedó protegido.”

En esta intensa jornada de vacunación, padres llevaron a sus hijos a inmunizar a las Unidades de Medicina Familiar del IMSS, los Centros de Salud y el Issste.

Pero a partir del lunes se pondrá cita para que se vacunen a los menores en el municipio.

Prevención

La titular del IMSS en Sinaloa, Tania Clarisa Medina López, destacó la importancia de vacunar a los niños, en especial en el caso del sarampión y la rubéola, que son enfermedades virales altamente transmisibles.

De ahí la insistencia de la aplicación de la vacuna preventiva para evitar contagios y posibles complicaciones en la salud de los menores.

Añadió que el Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa mantiene de manera permanente la vacunación contra diversos padecimientos prevenibles en sus Unidades de Medicina Familiar, con la finalidad primordial de que los niños mantengan un buen estado de salud y se prevenga el contagio de distintas enfermedades.

A su vez, el pediatra Héctor Lizárraga explicó que la decisión de las autoridades de salud de realizar esta jornada de vacunación fue buena, ya que muchos meses, e incluso un año, hubo escasez de algunos biológicos.

Se le dio prioridad a la pandemia, pero había recién nacidos que con 6 meses y no recibían vacunas. Muchas de ellas no están en el sector privado y los padres no pueden cubrir este gasto.

Por ello, pidió a los padres de familia con niños de 0 a 9 años que acudan a la unidad médica y con la cartillas de vacunación para que se las revisen y les administren las que tienen atrasadas.

Sinaloa siempre ha sido una entidad con los más altos porcentajes de vacunación y de esta forma se evitan males prevenibles por biológicos.

El Dato

Petición

Enfermeras y médicos recomiendan a la padres de familia que tienen hijos de 0 a 9 años que revisen si les falta alguna vacuna a los niños y acudan a la unidad que les corresponda para que sean inmunizados.