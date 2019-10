Protestan transportistas en sede de Primer Informe del Químico Benítez

Mazatlán.- Cerca de 15 transportistas de carga de las empresas CTM y CNOP, se dieron cita en la explanada de la Plazuela República, afuera del Palacio Municipal, para manifestarse en contra de David Armando González Torrentera, secretario de Desarrollo Económico y Pesca del Ayuntamiento de Mazatlán, para exigirle el pago de un trabajo realizado el año 2015, del cual solo han visto palabras, pues no se les ha depositado ni un centavo del adeudo hoy por la mañana.

Los adeudos

Carlos Lizárraga, subdelagado de la Alianza de Camiones de la CTM, expresó que ya han intentado hablar con el funcionario antes mencionado pero que este solamente les saca la vuelta o manda a otras personas en su representación pero nunca el atiende personalmente.

“Este hombre es dueño de una constructora, varios de nuestros transportistas le trabajaron, y nunca les pago es por eso que hoy nos hemos venido a manifestar, pero no teníamos la información de que hoy seria el informe del presidente municipal, y todas la calles están cerradas, así que no se pudo hacer lo que se tenia planeado, ya que íbamos a venir con los camiones de carga y a estar dando vueltas por todo el palacio, hasta que fuéramos atendidos, yo se que el ayuntamiento no tiene nada que ver en esto, pero el Torrentera trabaja aquí y es la única forma de hacer ruido para ser tomados en cuenta”, dijo Carlos Lizárraga.

Así mismo el subdelagado comento que el adeudo es de 269 mil 889 pesos con 32 centavos, pago de aproximadamente 300 transportistas, con una manta con una manta que señalaba directamente al funcionario antes descrito se pusieron afuera de el palacio y la plasmaron en el piso para que las personas que pasaran por el lugar se dieran cuenta de la manifestación.

Foto: Raúl Briones/EL DEBATE

Se retiran en paz

Los transportistas al verse privados de poder realizar la manifestación al estar cerradas las calles, por el informe de el presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres, desistieron de su protesta y se retiraron de manera pacifica con la intención de volver otro día el cual mencionan será, un día aleatorio para poder causar impresión y así mismo todos los choferes afectados hicieran presencia en sus camiones por todo el centro.

Cerca de las 08:00 horas levantaron la manta y cada uno tomo su rumbo para comenzar a trabajar, ya que como ellos mencionaron si no trabajan o se mueven no comen.