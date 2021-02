Protestan vecinos de El Verde afectados por sequía en Concordia, Sinaloa

Sinaloa.- Un grupo de vecinos de la comunidad de El Verde arribó a esta cabecera municipal de Concordia, Sinaloa, para exigir al alcalde, Felipe Garzón, soluciones al problema de sequía que ha afectado al poblado desde hace varias semanas.

Dicen que el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, en su reciente visita tuvo conocimiento por lo que prometió que en el lapso de una semana, sería resuelto el problema. El plazo se venció el pasado día domingo.

Los inconformes fueron recibidos en la sala de cabildo por el alcalde, acompañado del gerente de JUMAPAC Sergio Valente Domínguez y el director de obras públicas Julio Cesar Castillo Osuna. Todos escucharon las demandas de los ciudadanos quienes despotricaron contra las promesas que el gobernador le hizo a la comunidad en su reciente visita.

El alcalde suavizó la situación argumentando que los procesos de gestiones para resolver el problema están en desarrollo.

¿Qué piden los vecinos de El Verde? La solución que los vecinos demandan no es la construcción de un pozo de extracción, obra que el gobierno municipal en coordinación con el gobierno del estado planean ejecutar; lo que los vecinos quieren es que por medio de tuberías suministren agua a esta localidad ya que mencionaron que no hay agua en el subsuelo y no obedece a la demanda que el pueblo necesita para satisfacer las necesidades y ni hablar de las actividades agrícolas donde muchos agricultores se han visto afectados.

En días pasados llegaron a este municipio dos pipas con el objetivo de suministrar de manera continua agua a los vecinos de esta comunidad, dada la creciente necesidad por el vital líquido resulta prácticamente insuficiente para cubrir a todos los vecinos. Las pipas no alcanzan y aparte les dan agua a unos cuantos.

Tenemos que ir tras las pipas para que nos llenen las cubetas” le comentó una vecina inconforme al alcalde mientras atendía las demandas.

Entre gritos y demandas, el alcande dejó la sala de cabildo no sin antes pedir paciencia a los vecinos de esta comunidad y prometiendo ir personalmente a resolver todas las dudas respecto a la problemática.