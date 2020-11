Próximo lunes estalla huelga de Jumapae en Escuinapa; exigen pago de aguinaldo 2019

Escuinapa.- Trabajadores sindicalizados de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa (Jumapae) amenazan con estallar la huelga el próximo lunes, al no lograr un acuerdo con la autoridad durante la pasada visita en Conciliación y arbitraje en Culiacán, Sinaloa.

Geovani Saracco Martínez, gerente de Jumapae informó que fue el pasado 18 de noviembre cuando sostuvieron una reunión en la ciudad de Culiacán, en Conciliación y Arbitraje, en donde no pudieron concretar un acuerdo que permitiera el beneficio a ambas partes.

“En Conciliación y Arbitraje no llegamos a un acuerdo, lamentablemente los trabajadores no están tomando encuentra las condiciones financieras en la que permanece la Junta, ya que quieren que se les pague en su totalidad el aguinaldo 2019, aunado a otras peticiones que realmente no podemos cumplir”, expresó el gerente de Jumapae.

Enumero las peticiones hechas en sus emplazamiento; Piden un aumento del 12 por ciento a su salario, el pago total del aguinaldo 2019, ayuda para actividades deportivas de 36 mil pesos, el pago de las deudas que se tienen en becas de 175 mil pesos, uniformes, 10 premios al trabajo por 360 mil pesos, papelería 30 mil pesos, licencia para choferes, y 55 o 60 días de aguinaldo a pagar el 15 de diciembre.

“La reunión fue el 18 de noviembre en Culiacán, no hubo acuerdos, así que se espera que el próximo lunes 23 de noviembre estalle la huelga de los trabajadores sindicalizados de Jumapae”, explicó el encargado de la paramunicipal.

Anunció que están preparados para hacer frente a este problema y pese al estallamiento de la huelga el servicio de agua potable para Escuinapa está garantizado y se seguirán atendiendo a los usuarios a las afueras del palacio municipal. Desde el viernes se han instalado cajas que ya se mantienen activas al cobro de este servicio.

El gerente dijo que los equipos de bombeo seguirán operando de manera normal, por lo que se espera que el servicio no se vea afectado por este paro laboral de los trabajadores de Jumapae.

Saracco Martìnez mencionó que su administración se ha preparado para hacer el pago del aguinaldo de los trabajadores de 2020, pero con el estallamiento a huelga, se podría afectar los ingresos de Jumapae y se pondría en riesgo.