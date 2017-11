Proyectan más impulso a la educación y la seguridad

Mazatlán, Sinaloa.- En la entidad se han invertido más de 400 millones de pesos en obra educativa, aseguró el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel.

El rezago en este rubro es tan amplio, tan fuerte y acentuado, que se tiene que hacer un ejercicio de planeación para ir priorizando qué es lo más urgente y atender a las escuelas con mayores necesidades, expresó.

El mandatario reconoció que son muchos los planteles que requieren apoyo, por lo que ante este fenómeno, convocó a la sociedad y sector privado para que se sumen.

“Para que aporten recursos, apoyo en especie, precisamente para ir abatiendo ese rezago de infraestructura educativa”.

MARGINACIÓN

Ordaz Coppel habló de los logros que ha alcanzado en este primer año de gobierno, pero aún está el problema de la marginación, la desigualad y la pobreza que enfrentan familias sinaloenses.

Se ha trabajado en ello, pero aún falta mucho por hacer y está dentro de sus prioridades en lo que resta de este año y el próximo.

FALTA MUCHO POR HACER

El tema de seguridad es un reto permanente, por eso se valora mucho el apoyo que se tiene de la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y de la Policía Federal.

Es gracias a este trabajo de equipo como se han ido avanzando y se han bajado los índices, aseguró. Reiteró que todavía es una tarea permanente, intensa.

Dijo que se invertirá en tecnología, en adiestramiento y en capacitación, pero también en el aspecto preventivo de educación y de valores con la familia, para tener una Policía Estatal sólida, equipada y cercana a la ciudadanía.

LOGROS

Quirino resaltó que cuando inició su gobierno, preocupado por los vacíos en la ley, envió al Congreso iniciativas para que el peculado, abuso de autoridad y todo lo que implicaba desviación de recursos, se tipificara en la legislación como delitos graves.

“Hoy ya son graves, pero la ley no se aplica retroactivamente. Entonces, vemos lo que yo precisamente apreciaba, que no se valía que quien desviara recursos, quien cometiera actos de corrupción, por una cuestión de ley de no considerarlos delitos graves, tuviera el beneficio de la libertad, cuando debe ser la prisión preventiva”, explicó.