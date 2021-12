Psicólogos piden vigilar conductas de los jóvenes para prevenir tragedias

Luis Ángel Salinas señaló que no hay cifras exactas de los suicidios de jóvenes en el estado, solo algunos a escala nacional. Estimó que pueden ser más de los que se informan, pues algunos no se reportan como tal.

No hay cifras

El psicólogo recomendó a los padres de familia vitaminar a sus hijos, principalmente las vitaminas C y D, realizar algún tipo de ejercicio, practicar yoga y comer sanamente, esto con el fin de reducir el estrés, pero, sobre todo, estar cerca de ellos.

Salinas Gudiño dijo que después de la pandemia, los suicidios han incrementado, aunque no se tiene un porcentaje exacto de los casos.

Otros no se conectan a las clases virtuales, lo cual genera problemas de diversa índole. El sicólogo mencionó que muchos jóvenes están despiertos por las noches y dormidos todo el día.

