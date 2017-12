Pucheta dice que obra en la laguna no afecta a vecinos. FOTO: Patricia Leija

Mazatlán, Sinaloa.- El presidente municipal Fernando Pucheta Sánchez recalcó que la obra de la avenida Bahía no afectará a los vecinos del fraccionamiento Flamingos, no hay ecocidio y los trabajos van a seguir.

Añadió que no son obras a capricho ni se están pisoteando los derechos de nadie, los terrenos son del Gobierno del Estado, y hoy se utilizan para dar solución a un problema de vialidad.

“Mazatlán creció y creció. Hoy debemos competir con el monstruo que es el Turismo. Con el Tianguis Turístico 2018, este destino de playas tiene que demostrar que está en las grandes ligas”, dijo.

Al referirse a la construcción de la calle, reiteró que es falso que se quiera afectar a las familias del fraccionamiento mencionado y aclaró que la vialidad no atraviesa este asentamiento, ya que llega hasta donde inicia la Universidad de Occidente.

Dijo que antes de iniciar la obra se hicieron todos los estudios y se tienen los permisos de impacto ambiental de Profepa y de la Semarnat. No se iba poner en marcha una obra tan importante sin cuidar el medio ambiente y respetar los derechos de los ciudadanos.

FOTO: El Debate

Presentaron denuncia

David Álvarez, presidente del bufete jurídico Álvarez y Asociados, que lleva el caso, señaló que los abogados ya avisaron al juez de la denuncia de violación al amparo, por lo que se encuentra analizando si se violó.

Para ello, el proceso se encuentra en investigación con el municipio para efectuar la determinación, y de ser así, se inhabilitarán a funcionarios y constructoras.

El viernes, el juez podría tomar una determinación, o si necesita más pruebas, quizá el próximo miércoles.

Asimismo, añadió que los vecinos se encuentran en acuerdos con el municipio, que se ha mostrado en buena disposición de atenderlos porque temen que se dañe al medio ambiente y a su vez inundarse con las obras de dragado.

El secretario del Ayuntamiento, Joel Bouciéguez, aseguró que no se violó ninguna suspensión y que el municipio continuará con las obras pues ya se siguen lineamientos y se cuenta con permisos de las autoridades federales correspondientes.