Puente de El Quelite será más alto y durará mil años, dice Rocha

El gobernador Rubén Rocha Moya dio a conocer que el jueves se lanzará la licitación para la construcción del puente de El Quelite, que fue derribado por el ciclón del año pasado; obra que se dividirá en cinco partes con el propósito de que cinco empresas puedan trabajar simultáneamente y reducir el tiempo de entrega de la obra, que puede ser de meses, y no de un año como le llevaría a una sola constructora.

Así lo dio a conocer durante su Conferencia Semanera desde Palacio de Gobierno, donde explicó que el gobierno federal aportará los 200 millones de pesos que costará la construcción, pero será el Gobierno del Estado quien emita la licitación, que estará abierta para empresas locales.

“Entonces, va a haber cinco licitaciones y se emiten las cinco el próximo jueves, está todo debidamente hecho. El número uno, por lo que no podíamos hacer la licitación es el proyecto, ese proyecto nos lo entregaron el viernes completo y es un proyecto a cargo del gobierno federal y transferido para su construcción por nosotros”, explicó.

El proyecto

El gobernador Rocha dijo que se dividió el proyecto en cinco partes, las cuales tendrán su respectiva licitación, y el propósito de esto es que se pueda terminar más pronto, al hacerse cargo cinco distintas empresas constructoras, que podrán trabajar al mismo tiempo.

Explicó que el nuevo puente que se construirá será más elevado que el anterior, y el proyecto se diseñó para que soportara las avenidas del río, que fueron finalmente las que lo derribaron en septiembre del año pasado, y está pensado para que dure mil años, de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Gestión personal, dice

Por otra parte, el gobernador precisó que fue él mismo quien le pidió personalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador la construcción del puente, por lo que desestimó las afirmaciones de otras personas quienes dicen haber sido los gestores.

“Número uno, el tema del puente de El Quelite, ya han adelantado por ahí porque se tuvo una reunión, nomás que no me gusta porque van los funcionarios y supuestamente ellos consiguieron que se hiciera el puente; no dan ninguna referencia, lo mismo la diputada diciendo que hizo mil gestiones para que se resolviera lo del puente; mentira, en realidad yo le pedí al presidente que nos autorizara el recurso para el puente. Se ha tardado, pero no es un problema de gestión, se ha tardado porque son cosas técnicas, se va a hacer un nuevo puente ahí, un puente alzado, ya se los he comentado a ustedes, pero es importante que se conozca o que ustedes lo conozcan el proceso que hemos seguido con el puente de El Quelite”, precisó.

Se cuelgan ‘la medalla’

El domingo pasado, la diputada federal por el Sexto Distrito, Olegaria Carrazco Macías, informó que este jueves iniciará la construcción del puente El Quelite.

Destacó que realizó gestiones ante las autoridades federales, estatales y municipal para concretar la obra, a la cual le destinaron 200 millones de pesos.

Por su parte, el gobernador dijo ayer que él fue quien gestionó los recursos con el presidente .Andrés Manuel López Obrador.