Qué ha pasado con el tan polémico proyecto de tilapias liderado por la ex alcaldesa de Escuinapa

Escuinapa.- La ex alcaldesa de Escuinapa Fernanda Oceguera Burques dijo que el proyecto de tilapias que fue instalado en terrenos de su familia, no funcionó por no lograr concretar un préstamos bancario de un millón 800 mil pesos que se requerían para ponerlo en operación, la negativa de este recurso generó la pérdida de parte del equipamiento e infraestructura al ser afectados por el huracán Willa y de un robo del cual fueron víctimas.

Antecedente

Según datos obtenidos en el primero y segundo informe de gobierno de la administración 2014-2016, fue durante la administración de Bonifacio Bustamante cuando se logró obtener los beneficios del Programa de Zonas Áridas (Prodeza), con el que se buscaba beneficiar a 80 familias del valle de Escuinapa, Sinaloa, a través de dos proyectos para la instalación de dos granjas acuícolas para tilapia, con 20 estanques de 12 metros de diámetro cada una.

Los proyectos fueron instalados en Isla del Bosque y el otro en terrenos propiedad de la familia de Oceguera Burques cerca del poblado de Palmito del Verde, la inversión aplicada en estos dos proyectos fue de más de 6 millones de pesos.

En Isla del Bosque el proyecto funcionó los primeros años, ya que los beneficiados tenían poca infraestructura y contaban con el conocimiento para poner en operación este beneficio.

En el Palmito del Verde fue diferente, ya que el proyecto empezó de ceros y las mujeres beneficiadas que conformaron una cooperativa, no contaban con conocimiento, ni recursos para poner en marcha a este proyecto.

En entrevista Oceguera Burques informó sobre el estatus en el que permanece el proyecto de tilapias, que fueron cerca de 40 mujeres las que integran esta cooperativa que son de las comunidades del valle como: Celaya, Isla del Bosque, Cristo Rey y Teacapán.

¿Por qué no funcionó este proyecto?, “La primera etapa del proyecto fue la dotación de infraestructura, de cerca de 3 millones de pesos que fue en especie, jamás recibimos recursos y tenía que ver con tinas, invernaderos, tuberías, luz; la segunda etapa hablaba de un recurso más, para poder echar andar ese proyecto. Hicimos una corrida financiera en busca de un millón 800 mil pesos para poder comprar el alimento, el alevín y tener una remesa para pagar la luz y los trabajadores que se encargaría del cuidado de la producción, pero lamentablemente no se logró obtener el recurso”.

Mencionó que fueron a una financiera en donde les solicitaron muchísimos requisitos, de las 20 solicitudes que hicieron las beneficiadas, 18 estaban en buró de crédito, lo que impidió tener acceso al recurso.

¿Qué pasó con el equipamiento y su infraestructura? “Lo que pudimos rescatar porque lo tenemos guardado se tiene que dar mantenimiento y eso corre por mi cuenta, la máquina que es muy grande no se debe pegar y los blower que son los aireadores para las tinas están guardados, lo demás pasó lo del Willa (huracán) fue devastadora para el valle, acabó con el invernadero, no pudimos rescatar absolutamente nada, porque lo que no se rompió se quebró, las tinas salieron volando. Pero previo al Willa se metieron a robar de eso tengo evidencias fotográficas porque se ocupaba aún velador y no contábamos con recurso”.

¿Entonces ese proyecto ya no puede funcionar de conseguirse recurso?, “No porque se requiere de evidencias claves de que las tinas están instaladas y que todo está en funcionamiento. Pero créanme que soy una convencida de que ese proyecto es funcional y tengo una espinita muy clavada de que algo tenemos que hacer”.