¿Qué les dijeron? Locatarios del mercado de Escuinapa, Sinaloa, denuncian amenazas

Sinaloa.- Locatarios del mercado Miguel Hidalgo del área gastronómica denunciaron la intimidación y amenazas por parte de un trabajador del municipio de Escuinapa, Sinaloa, lo que generó una gran incertidumbre y molestia por parte de este gremio que se rehúsan a ingresar este inmueble al asegurar que no está en condiciones de ser habitado.

Salvador Camacho, presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Miguel Hidalgo denunció actos de intimidación de parte de la autoridad municipal, para obligarlos a aceptar la obra del área gastronómica, pese a que no está en condiciones de ser habitada al no contar con luz, agua, gas y la estructura adecuada para poder ingresar, ya que la techumbre genera temperaturas muy altas al no ser construida con material de calidad.

“A una de las compañeras uno de los trabajadores que cobra el piso le dijo que ya iban a quitar la carpa y que si no aceptaban esta obra, les quitarían los locales para otorgarlos a personas que verdaderamente quieran trabajarlos”, denunció el líder de los locatarios.

La presunta amenaza generó una gran incertidumbre en este sector que se reunieron rápidamente y exponer públicamente ante medios de comunicación este acto de intimidación.

Pese a esta acciones los locatarios manifestaron seguir firmes en la decisión de no aceptar la obra, ya que no está en condiciones y esperarán que de inicio la administración de Blanca Estela García Sánchez para buscar dar solución a los problemas que se tienen para poner en operación el área gastronómica que ha permanecido por más de tres años en construcción.